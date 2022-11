Arosa-Humorfestival – Eine gute Zeit auf dem Berg Vom 8. bis 18. Dezember steigt die 31. Auflage des Arosa-Humorfestivals. Star des Grossanlasses ist das Gesamtpaket aus Winterlandschaft, erstklassigen Acts und unkomplizierter Ferienatmosphäre. Marius Leutenegger

Ein Beispiel für eine Krise, die man als Chance genutzt hat – und der man erst noch mit Humor begegnet ist? Das Arosa-Humorfestival! Der grösste jährlich stattfindende Bündner Kulturanlass ist nämlich ein Kind des Schneemangels, der in den 1980er-Jahren manchen Saisonstart in Arosa vermieste.

Der damalige Kurdirektor suchte nach Möglichkeiten, Gäste im Dezember in den Ferienort zu locken, auch wenn die Pisten noch nicht in bestem Zustand waren. Erst dachte er an ein Filmfestival, dann verfiel er auf die keineswegs naheliegende Idee, ein Kabarett- und Comedyfestival ins Leben zu rufen.

1992 wurde das Arosa-Humorfestival erstmals durchgeführt. Es dauerte fünf Tage, und bereits bei der ersten Austragung fanden Veranstaltungen in einem Zirkuszelt bei der Tschuggenhütte hoch über dem Dorf statt.

Mutig, mutig, kann man da nur sagen – aber das Konzept schlug ein, Tausende kamen von weit her, um Acts wie das Kabarett Götterspass, das Duo Fischbach und das Cabaret Marcocello in ungewöhnlicher Umgebung zu geniessen. Von Beginn weg ging es mit dem Festival eigentlich nur bergauf.

Mittlerweile dauert es elf Tage, und es gibt mehrere Spielorte. Herzstück des Festivals bleibt aber das Tschuggenzelt für 1000 Personen. Alles, was in der deutschsprachigen Comedy Rang und Namen hat, war schon da; bei der 31. Austragung dieses Jahrs treten zum Beispiel Lisa Eckhart, Rob Spence, Bänz Friedli und Ingo Appelt auf. Seit 2009 ist der Tausendsassa Frank Baumann künstlerischer Leiter des Festivals; der einstige Moderator der TV-Sendungen «Ventil» und «Genial daneben» ist für diesen Posten natürlich die Idealbesetzung.

Nach der Show auf den Schlitten

Es ist letztlich aber nicht das Programm, das den Reiz des Festivals ausmacht – sondern das Gesamtpaket. Das bestätigt Barbara Kälberer, Marketing- und Kommunikationsfachfrau aus Nidau am Bielersee. «Ich kam 2008 zum ersten Mal nach Arosa, auf Einladung des Präsidenten von Arosa Tourismus, Pascal Jenny», erzählt sie. Als Seeländerin habe man Arosa nicht unbedingt auf dem Schirm, «das liegt ja nicht gleich um die Ecke». Umso neugieriger sei sie auf Ort und Anlass gewesen.

Trendsport Schneeschuhlaufen Infos einblenden «Schneeschuhlaufen gab es schon immer», sagt Noldi Heiz, Leiter der Schweizer Ski- und Snowboardschule Arosa. «Vor zehn Jahren setzte aber ein eigentlicher Trend ein, und in den letzten zwei Jahren verstärkte sich dieser eindeutig noch einmal.» Ein Grund dafür dürfte die Pandemie gewesen sein – Social Distancing ist bei einsamen Wanderungen durch unberührte Schneefelder kein Thema. Viele entdeckten so einen Sport, der besondere Eindrücke garantiert. «Das Naturerlebnis steht beim Schneeschuhlaufen im Vordergrund», sagt Noldi Heiz. «Man ist weit weg von allem, abseits der ausgetretenen Pfade, sieht plötzlich eine Tierspur, geniesst die Stille der Winterlandschaft.» Und sei man mit einer Gruppe unterwegs, habe das zusätzlich einen sozialen Charakter: «Das Naturerlebnis zu teilen, ist wunderschön!» Wer sich nicht allein auf die Tour machen will, findet in Arosa verschiedene Anbieter von Wanderungen in traumhafter Umgebung. Noldi Heiz empfiehlt: «Eine zwei- bis dreistündige Tour reicht – dann hat man etwas unternommen, viel erlebt, ist aber nicht erledigt.» Denn etwas anstrengend kann das Schneeschuhlaufen durchaus sein. In Arosa verpufft man aber keine unnötige Energie mit der Anreise: Das Wandergebiet liegt dank der Höhenlage des Dorfs direkt vor der Tür.

Ihre Erwartungen wurden weit übertroffen – so sehr, dass Barbara Kälberer seither kein einziges Festival ausgelassen hat. «Die Atmosphäre ist einfach grossartig», sagt sie, «man geht sozusagen auf der Skipiste ins Theater, alles ist total unkompliziert und herzlich. Ich habe immer eine gute Zeit auf dem Berg.»

Nach der Vorstellung im Tschuggenzelt schlittelt sie jeweils ins Dorf hinunter, «oder ich mache einen schönen Spaziergang». Wo kann man so etwas schon erleben – erst zwei Stunden lang lachen, dann noch eine nächtliche Winterlandschaft geniessen und anschliessend den Abend bei einem Fondue ausklingen lassen?

Meistens verbringt die 47-Jährige drei Tage am Festival; welche das sind, entscheidet ihr Terminkalender, nicht das Programm. «Was ich geboten bekomme, lasse ich auf mich zukommen», sagt sie. «Enttäuscht wurde ich noch nie – aber überrascht.»

Sie mag am Programm vor allem, dass sie immer wieder Entdeckungen machen kann und Comedians kennen lernt, die ihr zuvor unbekannt waren. «Ja, das ursprüngliche Ziel des Festivals ist in meinem Fall erreicht worden», sagt Barbara Kälberer und lacht. Sie besucht Arosa nämlich längst auch ausserhalb des Festivals. «Ich habe wohl schon in fast jedem Hotel übernachtet – aber der Startschuss, um Arosa zu entdecken, war eindeutig das Festival!»



«Absurd-schöne Kombination»

Ins gleiche Horn stösst der 51-jährige Bernhard Christen. Heute arbeitet der Solothurner im Sponsoringbereich des Schweizer Fernsehens, auf das Festival aufmerksam wurde er aber bereits früher durch die Presse. «Ich dachte: Spannend, da geh ich mal hin», erzählt er. Und er wurde ein Fan, wie Barbara Kälberer einer ist.

Eines der weltweit schönsten Skigebiete Infos einblenden Seit den 1950er-Jahren geisterte in Arosa und Lenzerheide die Vision herum, die beiden nahe gelegenen Skigebiete miteinander zu verbinden. In der Saison 2013/14 war es dann endlich so weit: Drei neue Anlagen hängten die Skigebiete zusammen. Seither ist Arosa-Lenzerheide mit 225 Pistenkilometern und 43 Anlagen das grösste Wintersportgebiet Graubündens. Das Gebiet, das auch Anlagen in Valbella, Parpan und Churwalden einschliesst, ist aber nicht einfach gross, sondern auch höchst attraktiv: Skigebiete-Test.de bezeichnete es nach der Eröffnung als eines der 10 besten Skigebiete der Welt. Ein Grund dafür dürfte die enorme Vielfalt sein, es gibt Pisten für wirklich jeden Anspruch. Und die verschiedenen Skigebiete weisen trotz der Verbindung einen eigenständigen Charakter auf. Arosa eignet sich ideal für Familien, «die Orientierung ist sehr einfach, dank der Talendlage gibt es relativ wenig Tagestourismus», sagt Noldi Heiz, Leiter der Schweizer Ski- und Snowboardschule Arosa. «Ausserdem erreicht man fast jeden Punkt auch zu Fuss, man kann also zum Beispiel mit der Grossmutter im Bergrestaurant zum Zmittag abmachen. Und man gelangt direkt vom Dorf auf die Pisten.» Im anderen Teil des Skigebiets finden Wintersportlerinnen und -sportler dafür grössere Herausforderungen. «Mir gefällt vor allem die Möglichkeit, dass man auf den Ski die ganze Region erkunden kann», sagt Noldi Heiz. Er spricht von «Skireisen»: «Fährt man von Arosa bis nach Scalottas, erhält man ständig völlig neue Einblicke in die Winterlandschaft.»



Ihm gefällt «die absurd-schöne Kombination, die das Arosa-Humorfestival ausmacht: Auf einer Skipiste 2000 Meter über Meer sitzt man in einem Zirkuszelt und erlebt qualitativ hochwertige Comedy – das ist wirklich schräg.» Auch er betont, wie schön das Runterlaufen ins Dorf nach der Vorstellung sei. «Mit allen anderen durch die Nacht zu spazieren, das muss man erlebt haben!»

Dass man durch den Schnee stapfen muss, um zum Tschuggenzelt und dann wieder ins Dorf zu kommen, beeinflusse die Atmosphäre des Festivals enorm. «Die Leute kommen in Bergschuhen und Winterkleidern zu den Vorstellungen, alles wird dadurch total unkompliziert. Das Arosa-Humorfestival ist kein Opernball, sondern etwas für alle.» Die Leute, die herkämen, hätten zudem Lust zu lachen und seien dadurch sehr entspannt.

Bereits viermal war Bernhard Christen inzwischen am Festival. «Es findet ja immer in der Zeit vor Weihnachten statt, in der sowieso schon unheimlich viel los ist», sagt er, «aber wenn ich es irgendwie einrichten kann, gehe ich immer für ein Wochenende nach Arosa. Auch dieses Jahr!»

Info: 31. Arosa-Humorfestival, 8. bis 18. Dezember, humorfestival.swiss

