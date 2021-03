CVP + BDP = Die Mitte – Eine Halbtote fusioniert mit einer Halblebendigen – die Zürcher CVP ist Geschichte Was bedeutet das Ende von CVP und BDP? Drei Zürcher Parteigrössen erzählen: von der Menschlichkeit, die der CVP fehlt, vom «Kadavergehorsam» in der SVP, der langweiligen BDP und der Zukunft. Kevin Brühlmann

Das Ende der CVP – sie fusioniert mit der BDP zur Partei «Die Mitte». Foto: Reto Oeschger

Treffen sich eine Halblebendige und eine Halbtote in der Mitte. Ende.

Am Samstag, 27. März, schalten sich um zehn Uhr morgens gut 100 Mitglieder der Zürcher CVP und BDP zu einer Onlineversammlung zu. Sie stimmen über die Fusion der beiden Parteien ab, der Zusammenschluss soll «Die Mitte» heissen und die Parteien in die Zukunft retten.

Auf nationaler Ebene ist die Fusion schon vollzogen. Er sei Parteipräsident, kein Konkursverwalter, sagte Gerhard Pfister, der Präsident der CVP, in der «NZZ am Sonntag». «Ich sehe eine neue Aufgabe für meine Partei: Wir wollen die polarisierte Schweiz in der Mitte versöhnen. Dafür wollen wir uns öffnen.»