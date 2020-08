Zürich steht für Luxus, aber der grösste Luxus der Stadt, Zürichs Perle, ist umsonst: der See. Im Hochsommer führen alle Wege ans Wasser, und während der kurzen, wirklich heissen Tage verbringt man am besten so viel Zeit wie möglich am See. Das gilt auch für den urbanen Sportler.

Um diesen Artikel vollständig lesen zu können, benötigen Sie ein Abo. Abo abschliessen