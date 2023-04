The Haunted Youth im Papiersaal – Eine Indie-Pop-Band tröstet mit düsteren Lyrics Die belgischen Aufsteiger The Haunted Youth singen von den Sorgen des Erwachsenwerdens und erlangen damit in kurzer Zeit den internationalen Durchbruch. Jetzt spielen sie in Zürich.

Lena Kesseli

In seinen Songtexten lässt Leadsänger Joachim Liebens seinen Gefühlen freien Lauf. Foto: PD

Hört man in das Album «Dawn of the Freak» rein, erübrigt sich die Frage, weshalb sich die Indie-Pop-Band The Haunted Youth nennt: Auf dem im November 2022 erschienenen Debüt setzt sich Leadsänger Joachim Liebens mit seiner Vergangenheit auseinander – der 29-Jährige singt vom beschwerlichen Jungsein, von Alltagssorgen und vom Druck, den eigenen Platz in der Welt zu finden. Trotz den düsteren Texten ist die Musik von The Haunted Youth aber mehr als nur schwermütig.