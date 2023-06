Wegen geplanter Asylunterkunft – Wolfisberg schwankt zwischen Schock und Empörung Seit Montagabend ist klar: Im August ziehen 120 Asylsuchende nach Wolfisberg. Statt 180 wohnen dann 300 Leute im kleinen Dorf, und das verunsichert. Stephan Künzi

Asylunterkunft in ländlicher Idylle: Blick nach Wolfisberg und zum Hotel-Restaurant Alpenblick (im Vordergrund), wo das Zentrum unterkommen soll. Foto: Franziska Rothenbühler

«Das wäre, wie wenn wir bei uns in Niederbipp unten 3500 Asylsuchende aufnehmen müssten.» Die Niederbipper Gemeindepräsidentin Sibylle Schönmann (SVP) brauchte markige Worte, als sie am Montagabend die Gemeindeversammlung über die Pläne des Kantons mit dem Ortsteil Wolfisberg oben am Jurahang informierte: Im August bekommt das kleine Dorf mit seinen rund 180 Einwohnerinnen und Einwohnern eine Kollektivunterkunft für Asylsuchende – und damit verbunden einen Bevölkerungszuwachs von bis zu 120 Leuten.