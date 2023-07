Spanien vor den Wahlen – Eine Kommunistin hat die zerstrittene Linke hinter sich vereint Yolanda Díaz gilt nicht nur als beliebteste Politikerin Spaniens. Die Arbeitsministerin könnte bei den bevorstehenden Wahlen Ministerpräsident Pedro Sánchez das Amt retten. Karin Janker aus Madrid

Yolanda Díaz ist modebewusst, meist gut gelaunt – und erfolgreich. Foto: Jose Jordan (AFP)

Wie oft bekommen Frauen gesagt, sie sollen nicht so viel lächeln, wenn sie ernst genommen werden wollen. Bloss nicht zu nett, bloss nicht zu weiblich. In Spanien beweist Yolanda Díaz Tag für Tag, dass das nicht stimmt. Spaniens Arbeitsministerin und Vize-Ministerpräsidentin gilt nicht nur als beliebteste Politikerin des Landes. Ihr ist gelungen, was kaum jemand für möglich gehalten hatte: Sie hat Spaniens zerstrittene Linke hinter sich vereint. Und all das konsequent lächelnd.

Sogar in politischen Interviews wird sie auf ihr Lächeln angesprochen. Sie könne gar nicht anders, sagt sie dann und witzelt: Wenn sie doch einmal grimmig schaue, rätsle doch das halbe Land, was Schlimmes passiert sei. Yolanda Díaz ist modebewusst, meist gut gelaunt – und erfolgreich. Was auch etwas über die spanische Gesellschaft erzählt, wo sich Weiblichkeit und Macht nicht ausschliessen.

Auch «Unidas Podemos» ist dabei

Wenn in Spanien in zwei Wochen gewählt wird, ist Díaz die entscheidende Kraft, die Ministerpräsident Pedro Sánchez das Amt retten könnte. Es ist ungewiss, ob das Land wieder von einer linken Koalition regiert wird. Falls ja, kommt Sánchez an Díaz nicht vorbei, nur gemeinsam können sie eine Mehrheit erreichen. Umso entscheidender war, dass Díaz die Linke vor der Wahl im Eiltempo unter ein gemeinsames neues Dach brachte. «Sumar», auf Deutsch «zusammenzählen», heisst ihre Partei, die keine Partei sein will, sondern eine Koalition mehrerer Formationen links der Sozialisten.

Díaz ist es gelungen, Kommunisten, Trans-Aktivisten, Grüne und Antikapitalisten zusammenzubringen. Auch «Unidas Podemos», Juniorpartner von Sánchez, geht in Sumar auf. Das ist pikant, weil Podemos-Gründer Pablo Iglesias bei seinem Rückzug aus der Politik sein Projekt in Díaz’ Hände gelegt hatte. Zwei Jahre später ist Podemos Geschichte.

Ihr Vater war Gewerkschafter

So etwas läuft nicht ohne Konflikte, aber von Streitereien hinter den Kulissen drang überraschend wenig nach aussen. Es passt zu dem Motto, das Yolanda Díaz ausgegeben hat: «Menos ruido», weniger Lärm. «Für mich ist Politik ein Werkzeug, um das Leben der Menschen besser zu machen», sagte sie jüngst im Radio, «der Rest interessiert mich nicht.»

Yolanda Díaz wurde 1971 in Galicien geboren. Ihr Vater war Gewerkschafter und Kommunist, damals noch heimlich, im Widerstand gegen das Franco-Regime. Díaz studierte Jura in Santiago de Compostela und arbeitete als Arbeitsrechtlerin für die Fischer ihrer Heimatstadt, ehe sie in die Politik ging. Sie begann als Stadträtin und arbeitete sich hoch, von Ferrol an der Atlantikküste bis nach Madrid. Mit ihrem Mann ist sie seit 19 Jahren verheiratet, er hat seinen Beruf als technischer Zeichner aufgegeben und kümmert sich um die gemeinsame Tochter.

Grosses Verhandlungsgeschick

In der zurückliegenden Legislaturperiode verantwortete Díaz eines der Vorzeigeprojekte der Regierung: die Arbeitsmarktreform. Deren Ziel war es, den hohen Anteil befristet Beschäftigter zu senken. Díaz wird grosses Verhandlungsgeschick nachgesagt, sie musste sehr viel davon aufwenden, um eine Einigung zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften zu erzielen. Am Ende ging die Reform knapp durchs Parlament. Sie scheint das Gewünschte zu bewirken: Die Zahl der unbefristeten Verträge hat sich verdreifacht, die der befristeten ist um 43 Prozent gesunken. Spaniens grösster Gewerkschaft UGT zufolge hat sich die Qualität der Beschäftigung seither «drastisch verbessert».

Das Beispiel zeigt: Sánchez kann sich auf seine Ministerin verlassen. Das Verhältnis der beiden gilt als einträchtig. Die Sozialisten scheinen akzeptiert zu haben, dass die Zeiten alleiniger Mehrheiten vorbei sind, und fügen sich. Rechten Medien wie der Zeitung «El Debate» gilt Yolanda Díaz schon als Sanchez’ Geheimwaffe, ihr Lächeln als ihre schärfste Munition. Sie nennen sie «das freundliche Gesicht des Kommunismus».

Fehler gefunden?Jetzt melden.