Reportage von Finnlands Grenze – Eine komplizierte Nachbarschaft Finnen und Russen sind Nachbarn. Nun ist das eine Land der Nato beigetreten, weil das andere einen Krieg begonnen hat. Eine 1344 Kilometer lange Reise entlang einer Grenze, an der sich zwei Welten gegenüberstehen. Alex Rühle

Eine Beziehung im Zickzackkurs: Grenze zwischen Finnland und Russland. Foto: Friedrich Bungert

Otto Koskela war noch nie in Russland. «No», sagt er, und dieses Nein klingt so kompakt, als würde er einen schweren Stein auf den Tisch des kleinen Restaurants im Einkaufszentrum von Virolahti stellen. Nun muss ja nicht jeder Finne schon mal in Russland gewesen sein. Otto Koskela war aber auch noch nie an der Grenze vorn. Jedenfalls als Erwachsener. Was dann doch interessant ist.