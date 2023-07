Asylsuchende in der Region – Angstzustände und Einsamkeit – so leben Geflüchtete im Bunker Seit vier Wochen wohnt die kurdische Familie Kaydi in einer Militäranlage in Seuzach. Das Leben im Bunker belastet die Familie stark. Fabienne Grimm , Marc Dahinden (Fotos)

Vor mehr als neun Monaten flüchteten Seref Kaydi und Zeynep Kaydi gemeinsam mit ihren zwei Kindern aus der Türkei. Seit vier Wochen lebt die Familie im Untergrund. Foto: Marc Dahinden

Zeynep Kaydi senkt ihren Blick und faltet ihre Hände. Gemeinsam mit ihrem Mann Seref Kaydi sitzt sie an einem Tisch, umgeben von gelben, fensterlosen Wänden. Es sieht aus, als wolle die junge Frau ein Gebet sprechen. «Ich will stark sein», sagt sie dann. «Für meine Kinder.» Auch wenn es ihr manchmal schwerfalle. Dann blickt sie ihrem Mann in die Augen, atmet ein und beginnt, ihre Geschichte zu erzählen.