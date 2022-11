Vor dem Spiel

Hallo und herzlich willkommen zur ersten WM-Partie Japans. Und Deutschlands. Hach, was hat sich der Fussball doch verändert in den letzten Jahren. Die Spielergehälter wurden höher, die Ablösesummen astronomischer, die Bildschirmzeit der Schiedsrichter länger und die WM-Schmiergelder irrwitziger. Liebe auf dem Feld ist nicht mehr erlaubt – und jetzt dauert ein Spiel nicht einmal mehr 90 Minuten! Da wünschen wir uns ausnahmsweise schon fast, dass am Ende doch mal wieder die Deutschen gewinnen.