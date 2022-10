La Placita in Wollishofen – Eine Liebesgeschichte mit Empanadas Sie war Innenarchitektin und er Anwalt. Dann begegneten sich Andrea und Damiano Moreno beim Reisen, heirateten – und führen nun ihr eigenes Lokal. Emil Bischofberger

Gastroneulinge: Andrea und Damiano Moreno vor ihrem La Placita an der Albisstrasse in Wollishofen. Foto: Raisa Durandi

Andrea Moreno lacht: Sie weiss, dass sich ihre Geschichte einigermassen verrückt anhört. Die 38-Jährige reiste vor vier Jahren durch Kalifornien, als sie einen Argentinier kennen lernte, der rasch mehr war als nur ein Ferienflirt: Damiano Moreno, 34. Als das Geld der beiden knapp wurde, begannen sie in Mexiko, vegetarisches Sushi herzustellen und es am Strand zu verkaufen. «Das machte Spass und lief gut», sagt er. Im März 2019 flog Andrea heim, sechs Monate später besuchte Damiano sie erstmals. Die beiden planten eigentlich eine Fernbeziehung. Aus einem Impuls heraus entschieden sie sich zu heiraten. So konnte der Argentinier auch uneingeschränkt in der Schweiz bleiben.