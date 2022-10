Film-Highlights der Woche – Eine Luxuskreuzfahrt mit Fäkalien und Karl Marx Wir empfehlen die böse Satire «Triangle of Sadness», einen Schweizer Krimi übers Filmemachen und Werwolf-Horror von Marvel. Matthias Lerf Pascal Blum Gregor Schenker Mathias Möller

Kapitän Smith (Woody Harrelson, r.) und ein Offizier (Arvin Kananian) begrüssen die Gäste beim luxuriösen Abendessen. Szene aus «Triangle of Sadness». Foto: Xenix Film

Triangle of Sadness

Satire von Ruben Östlund, S/F/D 2022, 147 Min.

Der schwedische Regisseur Ruben Östlund ist nie um ein ausgefallenes Thema verlegen: In «Turist» (2014) untersuchte er Geschlechterrollen anhand eines Lawinenabgangs, die Satire «The Square» (2017) über den Kunstbetrieb brachte ihm die Goldene Palme von Cannes ein. Diese erhielt er im Mai für «Triangle of Sadness» zum zweiten Mal. Auch der neue Film spielt in der Welt der Schönen und Reichen, er ist … zum Kotzen.

Tatsächlich, Östlund schreckt in «Triangle of Sadness» auch vor den derbsten Witzen nicht zurück. Es ist aber nicht einfach eine Beschimpfung der Superreichen, die er auf einer Kreuzfahrt begleitet und dann stranden lässt. Sondern ein hinterhältiges Filmpamphlet, in dem Fäkalien eine ebenso grosse Rolle spielen wie Karl Marx.

Alles wirkt auf den ersten Blick grobschlächtig. Doch der Film entfaltet eine erstaunliche Langzeitwirkung, auch dank den Hauptrollen: Woody Harrelson ist ein hervorragender Schiffskapitän, ständig besoffen und doch nüchtern. Die Schweizerin Sunnyi Melles verkörpert eine russische Lady mit Herz und Magensäften. Und das Ex-Model Charlbi Dean ist eine glänzende Influencerin – leider in ihrer letzten Rolle, sie starb drei Monate nach der Premiere an einer plötzlichen Krankheit.

Das titelgebende «Triangle of Sadness» ist ein Ausdruck aus der Modewelt. Er bezeichnet die Gesichtsregion zwischen den Augenbrauen, eine heikle Zone, die sich aber mit etwas Botox leicht «reparieren» lässt. Das gilt, wie der Film zeigt, für die Welt nicht. (ml)

De noche los gatos son pardos

Krimi von Valentin Merz, CH 2022, 110 Min.

Es beginnt mit Ekstase – und mit der Reflexion dieser Ekstase. Während verschiedene Menschen unter einem Wasserfall orgiastische Gesichtsausdrücke machen, leeren ihnen andere von weiter oben verschiedene Flüssigkeiten aus Kannen über die Köpfe.

So wird schnell klar, dass der Erstling des Zürcher Regisseurs Valentin Merz vom Filmemachen handelt. Eine Crew dreht im französischen Wald einen erotischen Film, bis auf einmal der Regisseur Valentin – gespielt von Valentin Merz selbst – verschwindet. Darauf entspinnt sich ein Meta-Provinzkrimi in improvisierten Szenen; Merz arbeitete ohne Drehbuch.

Verschiedene Ebenen verbinden sich da, von der queeren Lust bis zur Frage, auf welche Arten man heute gleichberechtigt Filme drehen kann, in denen niemand ausgenutzt wird. Funktioniert längst nicht alles, aber berührend ist, wie Valentin Merz Gesichter und überhaupt die Schönheit der Menschen filmt. (blu)

Werewolf by Night

Horror von Michael Giacchino, USA 2022, 52 Min.

Das Marvel-Universum kennt nicht nur Superhelden, sondern auch Vampire, Werwölfe und Co. Diese fallen in den Zuständigkeitsbereich von Monsterjägerinnen und -jägern. Als deren Anführer stirbt, kommen sie aus aller Welt zusammen, um einen neuen zu bestimmen. Dazu wird eine Jagd in einem grossen Labyrinth veranstaltet, wo ein besonders gefährliches Monster umgeht. Wer es erlegt, wird der neue Chef. Allerdings hegt Jäger Jack Russell (Gael García Bernal) mehr Sympathien für das Ungeheuer als für seine Kolleginnen und Kollegen.

«Werewolf by Night» ist eine Hommage an die Horrorfilme der 30er- und 40er-Jahre in Schwarzweiss, bloss dass es mehr Splattereffekte gibt als in den Klassikern. Ein Spass, auch wenn der betont selbstironische Marvel-Humor eher nervtötend ist.

Regie führte übrigens Michael Giacchino, den man eigentlich viel eher als Komponisten kennt – von «The Incredibles» über «Ratatouille» bis «The Batman». Sein Score zu «Werewolf by Night» ist auch nicht schlecht. (ggs)

Pistol

Dokudrama-Serie von Danny Boyle, GB 2022, 6 Folgen

Regisseur Danny Boyle geht zurück zu den Ursprüngen des Punk: «Pistol» zeichnet den schnellen Aufstieg und den ebenso schnellen Zerfall der Sex Pistols nach.

Für einmal stehen jedoch nicht Frontmann Johnny Rotten oder Enfant terrible Sid Vicious im Mittelpunkt, sondern Gitarrist Steve Jones, auf dessen Memoiren die sechsteilige Miniserie basiert. Die herausragenden schauspielerischen Leistungen kommen allerdings von Anson Boon, der Rotten verkörpert, und von Thomas Brodie-Sangster, der den Manager Malcolm McLaren spielt.

Eine unterhaltsame, wenn auch manchmal etwas harmlose Serie über die angeblich so gefährlichen Punks. Mit viel Liebe zum Detail. (mmo)

Auf Disney+

Die Kaiserin

Historienserie von Katharina Eyssen, D 2022, 6 Folgen

«Was, wenn er mich langweilig findet?», fragt Helene ihre kleine Schwester am Abend bevor sie Franz Joseph I. kennen lernt, und so kommt es dann leider tatsächlich. Als wäre er ein Start-up-Chef im modernen Kreativkapitalismus und nicht der Monarch des grossen Habsburgerreichs, wählt er Sisi, die Unangepasste, die «anders denkt als die anderen». Nicht die mit dem perfekten Lebenslauf.

Es spricht unbedingt für die Serie von Showrunnerin Katharina Eyssen, dass man beim Schauen ein Mitgefühl für die Nebenfiguren entwickelt. «Die Kaiserin» hat Zeit zum Erzählen und verwendet sie klug. Franz Josephs Mutter muss nicht nur stählern die Zügel des Reichs festhalten, sie bekommt auch eine Sehnsucht nach Liebe und Sex.

Devrim Lingnau ist eine gute Sisi, frisch, wie Romy Schneider es in der Rolle war, aber weniger herzig und deshalb modern. Das passt, ist die Serie doch spürbar wenig an historischer Authentizität interessiert: Diese Kaiserin ist ganz und gar von heute. Als Vergleich bietet sich der aktuelle Sisi-Film «Corsage» an. (SZ)

Auf Netflix

All That Heaven Allows

Melodrama von Douglas Sirk, USA 1955, 89 Min.

Eine gut betuchte Witwe (Jane Wyman) und ein jüngerer Gärtner (Rock Hudson) verlieben sich ineinander. Die Freunde und Kinder der Witwe sehen die Beziehung allerdings sehr kritisch. Das Filmpodium widmet Regisseur Douglas Sirk gerade eine Reihe. Am bekanntesten ist er für seine Melodramen, in denen die Gefühle der Figuren ebenso exzessiv sind wie die knalligen Technicolor-Farben.

Nicht zuletzt Rainer Werner Fassbinder war ein Fan von Sirk; «Angst essen Seele auf» nimmt einige Anleihen bei «All That Heaven Allows».

Vor den drei Aufführungen gibt es jeweils einen Vortrag von Filmwissenschaftler Johannes Binotto, der Sirks Drama einer genauen Analyse unterzieht. (ggs)

Fr 14.10. / Mi 19.10. / Do 3.11., Filmpodium

Fehler gefunden?Jetzt melden.