US-Präsident in Bedrängnis – Eine Mehrheit der Amerikaner will Trump gegen Biden austauschen Gemäss Umfragen liegt Donald Trump mittlerweile weit hinter Joe Biden – auch in wohl wahlentscheidenden Staaten. Trotzdem ist es zu früh, die Niederlage des US-Präsidenten vorherzusagen. Hubert Wetzel aus Washington

Steht vor grossen Problemen: Donald Trump vor dem Weissen Haus nach seinem Wahlkampfauftritt in Tulsa (Oklahoma). Foto: Patrick Semansky (Keystone)

Der Wählerwille ist manchmal wie ein Pudding: Zuerst ist er ziemlich flüssig, aber nach einer gewissen Zeit wird er fest und wackelt nur noch ein bisschen. Dann kann man ihn stürzen und servieren. Von diesem Moment sind die USA, um im Bild zu bleiben, noch etwas mehr als vier Monate entfernt, gewählt wird erst am 3. November. Doch wenn die Umfragen stimmen, dann verfestigt sich gerade bei einer Mehrheit der Amerikaner die Ansicht, dass der amtierende republikanische Präsident Donald Trump gegen den Demokraten Joe Biden ausgetauscht werden sollte. Es ist zu früh dafür, Trumps Niederlage vorherzusagen. Aber dass er vor grossen Problemen steht, dürfte unbestritten sein.

Das hat natürlich mit der politischen und wirtschaftlichen Lage im Land zu tun. Das Coronavirus hat mehr als 120’000 Menschen getötet und zig Millionen arbeitslos gemacht. Derzeit steigen die Fallzahlen im Westen und Süden stark an, in den Regionen, die im Frühjahr nicht so hart getroffen wurden. Die Pandemie und die gravierenden wirtschaftlichen Probleme, die sie nach sich gezogen hat, sind in den USA also noch lange nicht vorbei.

Die miese Stimmung

Hinzu kommen die jüngsten Fälle von rassistischer Polizeibrutalität und die dadurch ausgelösten Proteste, die in etlichen Städten in Krawalle ausarteten. All das hat dazu geführt, dass die Amerikaner seit Anfang März zu einem Volk von Pessimisten geworden sind. Der Anteil der Menschen, die glauben, das Land entwickele sich in die falsche Richtung, ist gemäss Umfragen um vierzehn Prozentpunkte gestiegen und liegt jetzt bei 68 Prozent. Nicht einmal drei von zehn Amerikanern glauben, dass die Dinge in ihrem Land richtig laufen.

Diese miese Stimmung hat Folgen für das Rennen zwischen Trump und Biden. Die Umfragekurven zeigen zwar keine dramatischen Ausschläge oder Umschwünge. Aber sie belegen, dass Bidens Vorsprung vor dem Präsidenten in den vergangenen Monaten stetig gewachsen ist. Sowohl bei der Internetseite Realclearpolitics.com als auch beim Umfrageinstitut FiveThirtyEight, die beide Durchschnittswerte aus allen Erhebungen errechnen, führt Biden im Moment mit zehn respektive neun Prozentpunkten. Seit den ersten Juniwochen, als überall in den USA die Black-Lives-Matter-Demonstrationen stattfanden, liegt der Demokrat zudem in den Umfragen konstant bei 50 Prozent oder sogar leicht darüber. Trumps Anhängerschaft ist dagegen mehr oder weniger auf seine Kernwähler geschrumpft, die etwa 40 Prozent der Amerikaner ausmachen.

Wenn Biden in den Bundesstaaten im Rostgürtel verliert, und sei es noch so knapp, bleibt Trump Präsident.

Das sind allerdings landesweite Umfragewerte, die nur eine begrenzte Aussagekraft dazu haben, wie die Wahl endet. Denn da der US-Präsident nicht in einer direkten Wahl, sondern über den Umweg des Electoral College bestimmt wird, entscheidet am Ende nur eine Handvoll von Bundesstaaten über Sieg und Niederlage. Anders gesagt: Es ist egal, wie gross der Abstand ist, mit dem Biden in den demokratischen Hochburgen Kalifornien und New York gewinnt. Wenn er – wie 2016 die Demokratin Hillary Clinton – in den Bundesstaaten im Rostgürtel verliert, und sei es noch so knapp, bleibt Trump Präsident.

Bei den Senioren führt er mit sechs Prozentpunkten: Joe Biden. Foto: Etienne Laurent (Keystone)

Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Die «New York Times» veröffentlichte in dieser Woche eine Umfrage aus sechs Bundesstaaten, die Trump 2016 gewonnen hatte und die ihm damals den Sieg brachten: Michigan, Pennsylvania und Wisconsin, dazu Florida, Arizona und North Carolina. Vor allem die ersten drei Staaten sind interessant. Trump siegte dort vor vier Jahren jeweils mit weniger als einem Prozentpunkt Vorsprung. Jetzt führt laut der «Times»-Umfrage Biden in Michigan und Wisconsin mit elf, in Pennsylvania mit zehn Punkten. In den anderen drei Staaten liegt er sechs bis neun Punkte vor Trump.

Er verliert die älteren Menschen

Das sind beachtliche Verschiebungen. Eigentlich gibt es nur noch eine demografische Gruppe, die zum Präsidenten hält: ältere weisse Männer ohne Hochschulbildung – die oft zitierte weisse Arbeiterklasse. Das erklärt, warum Trumps Wahlkampfbotschaft voll und ganz auf diese Klientel zugeschnitten ist.

Sorgen muss sich Trump dagegen machen, dass er offenbar die Amerikaner verliert, die älter als 65 Jahre sind. Sie gehen normalerweise in grosser Zahl zur Wahl. Bei den Senioren führt Biden laut der «Times» mit sechs Prozentpunkten. Im Herbst 2019 lag in dieser Gruppe noch Trump knapp vorne. Was ist seitdem passiert? Vermutlich das Virus. Trump redet die Bedrohung klein, mittlerweile ignoriert er die Pandemie. Doch für ältere Menschen bleibt das Virus eine tödliche Gefahr. Sie wollen einen Präsidenten, der das versteht.