Film-Highlights der Woche – Eine Monsterfliege soll eine Bank überfallen Der neue Film von Quentin Dupieux dreht sich um ein riesiges Insekt. Dazu empfehlen wir ein Musical und eine Horrorserie. Gregor Schenker , Hans Jürg Zinsli

Diese Fliege aus «Mandibules» soll Gaunern bei der Geldbeschaffung helfen. Foto: Praesens

Mandibules

Komödie von Quentin Dupieux, F/B 2020, 77 Min.

Schräg, schräger, Quentin Dupieux. Der französische Regisseur, der uns schon mit bösartigen Autoreifen («Rubber») und sprechenden Hirschlederjacken («Le daim») verblüffte, präsentiert in seinem jüngsten Streich eine überdimensionale Fliege. Die hockt im Kofferraum eines Wagens, den das grenzdebile Duo Jean-Gab (David Marsais) und Manu (Grégoire Ludig) für einen obskuren Transportdeal geklaut hat. Und was läge da näher, als dieses Monsterinsekt zur Bankräuberin abzurichten?

Damit nicht genug der Verrücktheiten: Als den Möchtegern-Räubern das Benzin ausgeht, werden sie aufgrund einer Verwechslung in eine Villa eingeladen, wo sie es unter anderem mit einer krankhaft schreienden Petze (Adèle Exarchopoulus) zu tun bekommen. Mehr Pointen kann man nicht in einen Film packen – aber das Understatement, mit dem die Gags präsentiert werden, ist der eigentliche Clou von «Mandibules». (zas)

In the Heights

Musical von Jon M. Chu, USA 2021, 143 Min.

Eine fette Ladung Gemeinschaftsgefühl gefällig? Da kommt diese Broadway-Adaption nach Ideen und Songs von Lin-Manuel Miranda («Hamilton») gerade recht: Der Gemischtwarenladenbesitzer Usnavi (Anthony Ramos), die angehende Modedesignerin Vanessa (Melissa Barrera) oder die Quartiergrossmutter Claudia (Olga Merediz) stehen für ein funktionierendes Latino-Quartier im Norden von New York City. Und alle haben sie ihre kleinen Träume, ihre Suenitos, die hier mittels exzellenten Choreografien besungen werden.

Alles bestens also? Nicht ganz: Der etwas handlungsarme Film musste sich Vorwürfe gefallen lassen, dass er fast nur hellhäutige Latinos zeige. Miranda nahm die Kritik nicht nur an, er bedankte sich sogar dafür und gelobte Besserung. (zas)

Them

Horrorserie von Little Marvin, USA 2021, 10 Folgen

Selten wurden die 50er-Jahre derart albtraumhaft zugespitzt: Die Fröhlichkeit der Kostüme und Tapeten wirkt schrill und falsch, die Figuren sind überspannt, die Oldies im Soundtrack werden zu Höllengesängen verzerrt. Kein Wunder, dass es beim kleinsten Anlass sofort zu Gewaltexzessen kommt. «Them» ist keine subtile Serie, aber der extravagante Stil ist mitreissend.

Die Handlung dreht sich um eine schwarze Familie, die 1953 vom Land in ein Viertel von Los Angeles zieht. Die bis dahin ausschliesslich weisse Nachbarschaft unternimmt alles, um die Neuankömmlinge zu vertreiben. Dabei werden die doch bereits von Geistern heimgesucht, die im Keller und in dunklen Ecken lauern. (ggs)

Auf Amazon Prime Video

First Cow

Western von Kelly Reichardt, USA 2019, 121 Min.

Mit «First Cow» ist die erste Milchkuh in Oregon gemeint. Ein reicher britischer Händler hat sie 1820 in die wilde Gegend holen lassen, weil er den Rahm im Tee vermisst. Nun schleichen sich jede Nacht ein chinesischer Einwanderer (Orion Lee) und ein ehemaliger Bäcker (John Magaro) ins Gehege, klauen die Milch und benutzen sie für kleine Küchlein, die sie am Markt verkaufen. Ein voller Erfolg. Bis der Besitzer der Kuh auf die beiden aufmerksam wird.

Der Film zeigt realitätsnah das brutale Leben der Trapper, aber auch die poetischen, zärtlichen Seiten. Eine unkonventionelle Auseinandersetzung mit dem Western-Mythos. «First Cow» basiert auf einer Episode in Jonathan Raymonds Roman «The Half-Life». (ggs)

Arthouse Piccadilly, Riffraff

Das siebente Siegel

Ingmar Bergman, S 1957, 96 Min.

Film am See, das Open-Air-Kino der Roten Fabrik, zeigt den Klassiker von 1957. Der junge Max von Sydow spielt einen Ritter, der von einem Kreuzzug ins pestverseuchte Schweden zurückkehrt. Als ihm der Tod (Bengt Ekerot) erscheint, fordert er diesen zu einer Partie Schach heraus. Regisseur Ingmar Bergman zeigt düstere und erschreckende Bilder, unter anderem inspiriert von der Angst vor einem Atomkrieg. Am Ende gibts aber doch einen Anflug von Hoffnung. (ggs)

Do 29.7., 21.30 Uhr, Rote Fabrik

