Social Distancing – Eine Nachbarschaft tanzt durch die Corona-Krise In einer englischen Kleinstadt versammelt sich täglich eine ganze Nachbarschaft, um während des Lockdown miteinander zu tanzen. Die Videos des «distance dance» gehen viral. Anja Ruoss

Sie tanzt den Anwohnern vor: Die Fitnessinstruktorin Janet Woodcoc k hat den «distance dance» ins Leben gerufen. Foto: Twitter/Elsa Wiliams

Während in Grossbritannien seit dem Lockdown von Premier Boris Johnson Selbstisolation und Social Distancing den Alltag bestimmen, gehen Videos einer Nachbarschaft in der nordenglischen Kleinstadt Frodsham derzeit viral. Auf den Aufnahmen sind Menschen jeden Alters zu sehen, die gemeinsam vor ihren Häusern zu «It’s Not Unusual» von Tom Jones oder «All You Need Is Love» von den Beatles tanzen.

«Distance dance» nennen die Anwohner dieses neue Ritual in der Corona-Krise. Jeden Vormittag um 11 Uhr ertönt laute Musik durch die Strasse, die die Menschen aus ihren Häusern lockt. Wie die 23-jährige Anwohnerin Elsa Williams auf Twitter berichtet, wurde der «distance dance» von einer Fitnessinstruktorin aus der Nachbarschaft ins Leben gerufen. Die Menschen sollten in der schwierigen Zeit dadurch aufgemuntert werden. In der Strasse leben hauptsächlich Senioren und Kinder, die vom Lockdown am stärksten betroffen sind. «Es war nur als einmalige Aktion geplant. Doch es hat die Leute so sehr gefreut, dass sie mehr wollten», schreibt Williams.

Mittlerweile sei der «distance dance» das Highlight des Tages. Mit genügend Abstand zueinander würden alle Anwohner mitmachen. «Wir wissen alle, dass wir nicht gut tanzen können», so Williams auf Twitter. «Letztendlich ist das aber egal. Für ein paar Minuten jeden Tag fühlt sich unsere kleine Ecke des Universums ein bisschen weniger allein.»

Um die normalerweise ruhige Nachbarschaft «nur minimal zu stören», dauert das Spektakel lediglich zehn Minuten. Trotzdem hätten die Menschen in dieser kurzen Zeit bereits enger zueinandergefunden. «Vor dem Lockdown kannte man sich hier im Quartier nicht sehr gut», schreibt Williams. «Seitdem wir aber alle gemeinsam einmal täglich auf der Strasse tanzen, begrüssen sich die Nachbarn und sprechen kurz miteinander – natürlich mit genügend Abstand.»