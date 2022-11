Spezielle Hotelzimmer – Eine Nacht bei Harry Potter oder Kapitän Haddock Oft sind Hotelzimmer «nur» für die Übernachtung da. Nicht so diese sieben aussergewöhnlichen Unterkünfte. Markus Fässler (Travelcontent)

Im finnischen Revontuli Resort übernachtet man in Glas-Iglus. Foto: PD

In Brüssel zu Gast bei Tim und Struppi

Struppi und seine Mitstreiter sind in der Signature Suite omnipräsent. Foto: PD

«Hagel und Granaten» ist nur einer der legendären Flüche des cholerischen, aber herzensguten Kapitäns Haddock. Zusammen mit Reporter Tim und dessen Hund Struppi begibt er sich auf eine ganze Reihe von Abenteuern. Fans der weltberühmten Comicreihe «Tim und Struppi» von Hergé haben nun in Brüssel im zur Rocco-Forte-Kollektion gehörenden Hotel Amigo die Chance, in der Signature Suite «Tim und Struppi» zu übernachten. Das Zimmer entstand in Zusammenarbeit mit Moulinsart und dem Hergé-Museum. Neben den drei Hauptfiguren sind auch die Geschichten von weiteren Protagonistinnen und Protagonisten wie Bianca Castafiore Teil der Einrichtung. Überall im Zimmer finden sich Zeichnungen, Figuren und weitere Schätze der Comic-Helden. Dank eines angrenzenden Zimmers eignet sich die «Tim und Struppi»-Suite auch für Familien. Auf die jungen Gäste warten unter anderem ein Stoff-Struppi und natürlich unzählige Comics.

In Finnland mit Blick durchs Glas-Iglu schlafen

Wer im Glas-Iglu sitzt, hat freien Blick auf See und Himmel. Foto: PD

Im Bett liegen und wahlweise die Aussicht auf einen See oder den freien Blick in den Himmel geniessen. Was wohl auf die wenigsten Schlafzimmer auf dieser Welt zutrifft, wird im Revontuli Resort im finnischen Hankasalmi Realität. Direkt am Wasser stehen dort nämlich verschiedene Glas-Iglus. Unter der warmen Decke lassen sich gut geschützt vor der möglichen Kälte die Sterne beobachten. Und je nach Jahreszeit stehen die Chancen gut, sogar die faszinierenden Nordlichter zu erblicken. Denn Hankasalmi gilt als einer der dunkelsten Orte im Süden Finnlands.

In London schlafen wie Harry Potter

Ob man hier am Morgen mit Zauberkräften aufwacht? Foto: PD

Einmal nach Hogwarts reisen und Zeit im fiktiven Internat für Zauberei verbringen – der sehnlichste Wunsch vieler Fans von Harry Potter. Doch bisher hat sich das Tor zur Plattform 9¾ am Bahnhof King’s Cross noch für niemanden geöffnet. Nicht ganz am Ziel, aber immerhin nahe dran wähnt man sich derweil im Georgian House in London. Das Hotel bietet Übernachtungen in den sogenannten Wizard Chambers an. Diese sind detailgetreu eingerichtet und Hogwarts nachempfunden. So gibt es unter anderem gotische Spitzbögen, Gemälde, Truhen und Buntglasfenster. Übrigens: Der Aufenthalt im Georgian House lässt sich optimal mit dem Besuch der Harry-Potter-Studio-Tour in den Warner Bros. Studios im nahe gelegenen Leavesden verbinden.

In Chemnitz (D) zurück in die 50er

Elvis Presley würde sich in Chemnitz wohlfühlen. Foto: PD

Wer den Stil der amerikanischen 50er-Jahre hautnah erleben will, kann sich auf eine Zeitreise im 50’s ville Motel in Chemnitz begeben. Von der Tapete bis zur Nachttischlampe sind die insgesamt sechs Zimmer ganz den 1950er-Jahren nachempfunden. Ganz auf die Annehmlichkeiten des heutigen modernen Alltags muss man allerdings nicht verzichten: Die Zimmer verfügen etwa über eine Fussbodenheizung und WLAN. Für das komplette 50er-Jahre-Erlebnis sorgt dann das 50’s ville Diner Restaurant neben dem Motel. Ebenfalls buchbar sind Übernachtungen in einem der über 15 Meter hohen Wassertürme auf dem Areal.

In Costa Rica gut und nachhaltig im Flugzeug schlafen

Statt Wolken sieht man durch das Fenster dieses Flugzeugs Palmen und Faultiere. Foto: PD

Unbequem, laut, und zwischendurch wird man durchgeschüttelt: Ans Schlafen ist während der Zeit im Flugzeug vielfach nicht zu denken. Anders ist das im auf Nachhaltigkeit bedachten Resort Costa Verde in Quepos in Costa Rica. Hier schläft man nämlich in einer ausgemusterten Boeing 727 aus dem Jahr 1965, die zu einem Appartement hoch oben in den Bäumen umgerüstet wurde. Darin finden sich zwei Schlafzimmer mit einer wunderbaren Aussicht auf den Ozean und den Dschungel. Von der Terrasse aus lassen sich unter anderem Faultiere, Tukane, Affen und viele weitere Tiere beobachten. Ebenfalls auf dem Grundstück des Resorts befinden sich zudem das «Cockpit Cottage» und die «Cockpit Cabana». Einen solch erholsamen Aufenthalt in einem Flugzeug wird man wohl nie mehr haben.

In Dubai (VAE) eine Nacht unter Wasser verbringen

Während des Badens kann man anderen beim Schwimmen zuschauen. Foto: PD

Zimmer in der Höhe finden sich in Dubai mehr als genug. Warum also nicht einmal den umgekehrten Weg gehen? Möglich ist das unter anderem in den Unterwassersuiten im Hotel Atlantis The Palm. Hier fühlt man sich wie in einem durchsichtigen U-Boot. Dafür verantwortlich sind die riesigen, vom Boden bis zur Decke reichenden Fenster. Die 77 Zentimeter dicken Scheiben geben den Blick ins Dubai-Aquarium frei. Darin leben rund 65’000 Meerestiere. So lassen sich zum Beispiel während eines entspannten Bades – natürlich in der Badewanne – oder im Bett liegend Haie, Rochen und weitere Fische beim Vorbeischwimmen beobachten.

Im französischen Wasserschloss schlafen

Ein eigenes Schloss – zwar nur auf Zeit, aber immerhin. Foto: PD

Einmal im Leben ein Schloss sein Eigen nennen dürfen – auch wenn es nur für ein paar wenige Nächte ist. Im Château Jumilhac le Grand in Nojals-et-Clotte in Frankreich (Périgord) wird man als Gast zur Schlossherrin oder zum Schlossherrn. Denn hier schläft man in einem Wasserschloss aus Holz. Dank der grossen Fensterfronten geniesst man einen freien Blick in die Natur. Wie es sich für Adlige gehört, ist das Schlafzimmer mit einem Kingsize-Bett ausgestattet. Zudem gibt es einen ganzjährig betriebenen Whirlpool und eine Sauna.

