Kinos in Zürich – Eine neue Generation führt die Arthouse-Kinos Die Produktions- und Verleihfirma DCM übernimmt die Leitung der Zürcher Kinokette. Sie versucht, die Menschen zurück in die Säle zu holen. Gregor Schenker

Stephanie Candinas und Christoph Daniel von DCM im Saal des Arthouse Le Paris. Foto: Andrea Zahler

Bei den Arthouse-Kinos hat eine neue Generation die Führung übernommen: Die DCM Film Distribution ist nun Aktionärin bei der Arthouse Commercio Movie AG und verantwortlich für das operative Geschäft der Zürcher Kinokette. Bei DCM handelt es sich um eine junge Firma: 2008 wurde sie von drei Schweizern in Berlin gegründet, seit 2013 hat sie einen Ableger in Zürich. Als Produktionsfirma beteiligte sie sich an «Wolkenbruch» oder «Lindenberg! Mach dein Ding». Als Verleih brachte sie zudem «Moonlight» oder «Diego Maradona» in die Schweizer Kinos.