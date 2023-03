Bauprojekt in Neerach – Eine Insel für den Kiebitz Birdlife plant, eine Wiese im Neeracherried in eine Tümpellandschaft zu verwandeln. Doch im Boden lagern Altlasten, die teuer entsorgt werden müssen. Anna Bérard

Der Schweizer Vogelschutz Birdlife will die Wiese zwischen den Tümpeln des Neeracherrieds und der Strasse zu einem artenreichen Feuchtgebiet aufwerten. Foto: Paco Carrascosa

Auf der Wiese am Rand des Neeracherrieds quaken weder Frösche, noch blühen seltene Pflanzen, wie sie im Naturschutzgebiet zu erwarten wären. Darum will die Naturschutzorganisation Birdlife die knapp fussballfeldgrosse Fläche an der Dielsdorferstrasse renaturieren. Sie hat ein Bauprojekt zur Regeneration der Flachmoorflächen aufgegleist, das derzeit bei der Gemeinde Neerach für die Öffentlichkeit einsehbar ist.