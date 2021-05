Never Mind the Markets: Nach Corona – Eine neue Qualität von Aufschwung Immer mehr Konjunkturforscher erwarten eine anhaltende Wirtschaftserholung und prognostizieren florierende Jahre. Andreas Neinhaus

Zuversicht: Die fortschreitenden Impfkampagnen sorgen zunehmend für eine Entspannung in vielen Ländern. Foto: Getty Images

Zahlreiche Länder haben vergangene Woche Angaben dazu gemacht, wie sich das Bruttoinlandprodukt (BIP) im ersten Quartal entwickelt hat. Die Ergebnisse sind im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. In der Eurozone hat sich das BIP im ersten Vierteljahr 2021 zum zweiten Mal in Folge zum Vorquartal abgeschwächt (-0,6 Prozent, nach -0,7 Prozent im Schlussquartal 2020): eine technische Rezession also. In Deutschland schrumpfte die Wirtschaftsleitung überdurchschnittlich (-1,7, nach +0,5 Prozent). In Italien und Spanien nahm sie ebenfalls ab, wenn auch weniger stark. Dafür legte sie in Frankreich, Belgien und Österreich leicht zu. In der Schweiz wird das BIP erst im Juni veröffentlicht, aber auch hierzulande dürfte es im ersten Quartal wegen der coronabedingten Schliessungen leicht abgenommen haben.