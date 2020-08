Artenschutz in Zürich – Eine neue Treppe für die Fische Die Stadt Zürich hat in einem Seitenarm der Limmat ein für Fische unüberwindbares Hindernis aus dem Weg geräumt. Es sei ein weiterer Puzzlestein zur Aufwertung der Gewässer, sagt Stadtrat Wolff. Tina Fassbind

Profitiert vom hindernisfreien Aufstieg im Fluss: Die Äsche, die in der Region ums Höngger Wehr besonders stark vertreten ist. Foto: Keystone

Der Hauserkanal oberhalb des Wehrs Höngg wird von vielen genutzt. Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) benötigt das Wasser aus dem Seitenarm der Limmat für den Betrieb der Klärwerkanlagen – für Fische ist das Gewässer ein wichtiger Lebensraum.

Bisher war es für diese Tiere unmöglich, durch den obersten Abschnitt des Kanals die Limmat hinaufzuschwimmen, weil an dieser Stelle das sogenannte Einlaufbauwerk der Kläranlage ein unüberwindbares Hindernis darstellte. Doch das ist nun Vergangenheit: Stadtrat Richard Wolff hat heute eine neue Fischtreppe eingeweiht, die zwischen Mai und Juni an dieser Stelle gebaut wurde, teilt ERZ am Donnerstag mit.

Die Fischtreppe besteht aus im Wasser liegenden, quer geneigten Steinblöcken, die einen natürlichen Bachlauf imitieren und Ruhebecken im Fluss bilden. Die Fische können hier den Höhenunterscheid der Limmat überwinden, indem sie von einem Becken in das nächsthöhergelegene gelangen.

Äschen, die beim Wehr Höngg stark vertreten sind, aber auch die Nase, die Groppe und die stark gefährdete Seeforelle profitieren von der Fischtreppe.

Vom neuen Bauwerk profitieren gemäss Mitteilung vor allem die Äschen, die beim Wehr Höngg stark vertreten sind, aber auch die Nase, die Groppe und die stark gefährdete Seeforelle, die zur Fortpflanzung darauf angewiesen ist, vom See in die Zuflüsse aufzusteigen.

Die neue Fischtreppe in Höngg: Hier können auch Seeforellen hoch. Foto: ZVG

Wolff bezeichnet die neue Fischtreppe in Höngg als «weiteren Puzzlestein zur Aufwertung der Gewässer in der Stadt Zürich.» In den vergangenen 30 Jahren hat die Stadt Bäche auf einer Länge von insgesamt 20 Kilometern offengelegt, die in der Vergangenheit eingedolt oder kanalisiert worden waren. Bis 2023 werden an sieben weiteren Stellen der Stadt und über eine Länge von vier Kilometern weitere Bäche an die Oberfläche zurückgeholt oder naturnah umgestaltet.