Zürcher Film-Highlights der Woche – Eine Nonne kämpft um die Macht in Zeiten der Pest

Die Nonne Benedetta (Virginie Efira) zeigt ihre Wundmale. Szene aus «Benedetta». Foto: Pathé Films

Benedetta

Klosterdrama von Paul Verhoeven, F 2021, 127 Min.

War es der liebe Gott? Oder doch die Nonne selbst, die sich die Wundmale Christi zufügte? Niemand weiss das genau, aber so ein Wunder dient vielen. Allen voran der blutenden Benedetta, die durch die Stigmatisierung die alte Äbtissin aus dem Amt jagen kann. Als Nachfolgerin zieht sie in der Klause der Frau Oberin ein und nimmt auch noch eine Gespielin mit.

Willkommen im Kloster von Paul Verhoeven: Man kann den neuen Film des Regisseurs von «Basic Instinct» und «Starship Troopers» als Altherrenprovokation abtun. Dabei übersieht man aber, wie virtuos der an religiösen Themen interessierte 83-Jährige – er will unbedingt noch einen Jesusfilm drehen – mit den Insignien der Kirche umspringt. Der Film spielt im 17. Jahrhundert, es wütet eine Pandemie namens Pest, und auch sonst wirkt vieles aktuell. Ausserdem sind Charlotte Rampling als Äbtissin und Virginie Efira als Benedetta einfach göttlich. (ml)

È stata la mano di Dio / The Hand of God

Drama von Paolo Sorrentino, I 2021, 130 Min.

1986 durfte er erstmals ein Auswärtsspiel der SSC Napoli mit seinem Idol Diego Maradona besuchen. Regisseur Paolo Sorrentino war damals sechzehn, und es war der Tag, als seine Eltern wegen eines Heizungsunfalls in ihrem Ferienhaus starben. Für Sorrentino war es, als hätte Maradona ihn vor dem Verderben bewahrt.

Diesen Schicksalsschlag arbeitet er in «The Hand of God» als tragikomische Reise in die Vergangenheit auf. Dafür schraubt er seine typische filmische Extravaganz etwas runter. Herausgekommen ist ein immer noch bildstarkes Werk voller kurioser Anekdoten. Und was Sorrentino aus Sicht seines Alter Egos, des Teenagers Fabietto (Filippo Scotti), erzählt, kündet auch von den nicht ganz einfachen Anfängen eines Filmemachers. (zas)

House of Gucci

Drama von Ridley Scott. USA/Ka 2021, 157 Min.

Es ist die Geschichte von Aufstieg, Hochmut und Fall – mit tragischem Finale, was Maurizio Gucci (Adam Driver) angeht, der 1995 durch einen von seiner Ehefrau angeheuerten Killer stirbt. Nun gehts im Film von Ridley Scott hauptsächlich um diese Patrizia Reggiani (Lady Gaga), die im Hintergrund des italienischen Modehauses die Strippen zog, Familienmitglieder gegeneinander ausspielte und schliesslich achtzehn Jahre ins Gefängnis musste.

Und siehe da: Popstar Gaga schafft auch diese Rolle mühelos. Schon in «A Star Is Born» (2018) legte sie als schüchternes Gesangstalent, das zum Dancepop-Act aufsteigt, eine reife Leistung hin.

Bloss ist «House of Gucci» ein ungleich konfuserer Film. Offenbar konnte man sich nicht entscheiden, ob die Gucci-Saga als Drama, Farce oder Satire umgesetzt werden soll. Und so hampelt dann etwa ein Jared Leto (als unfähiger Gucci-Cousin Paolo) wie eine Karikatur durch den Film, während schmissige Pop- und Klassikhits die behäbige Inszenierung aufpeppen sollen. Die Darsteller müssen obendrein Englisch mit italienischem Akzent sprechen, was in dieser Konzentration befremdend wirkt. Und mit der Faktentreue nimmt mans auch nicht so genau.

Schade um die vertane Chance, einer unfassbaren Episode aus der Welt der Reichen und Schönen gerecht zu werden. Was bleibt, ist eine Hauptdarstellerin, die vom aufreizenden jungen Liz-Taylor-Vamp über die gierige Opportunistin bis zum rachsüchtigen Restposten alle Schattierungen beherrscht. (zas)

Tschugger

Krimikomödienserie von David Constantin und Mats Frey, CH 2021, 5 Folgen

Eine trashige Prise «Magnum» plus «Beverly Hills Cop» gefällig? Der Kurzvorspann im Eighties-Look dieser Schweizer Serie deutet es an: Es geht um den schummrigen Alltag auf einem Walliser Polizeiposten.

Als der leicht verpeilte Bax (David Constantin) – er brachte vor Jahren einen hiesigen Hanfkönig zur Strecke – ein junges Dealerpärchen hochgehen lassen will, ermahnt ihn der Chef, den Ball flach zu halten. Denn: Eine Bundesagentin (Anna Rossinelli) schnüffelt vor Ort wegen einer ausgearteten Polizeifeier rum. Doch Möchtegern-Cowboy Bax denkt nicht dran und setzt stattdessen den lispelnden Zürcher Polizeipraktikanten Smetterling (Cedric Schild) als Undercover-Agenten auf das Schmugglerpärchen an.

«Tschugger» zeugt angesichts zahlreicher Laiendarsteller nicht nur von einer sicheren Schauspielführung, sondern auch von erzählerischer Raffinesse: Da wird die Walliser Realität gnadenlos überhöht, aber der Charakter der Beteiligten sticht glasklar hervor. (zas)

The Beatles: Get Back

Dokumentarserie von Peter Jackson, GB/USA 2021, 3 Folgen

Die neue Dokumentation über die Beatles – Peter Jacksons Montage der Studiofilmaufnahmen von 1969 zu «Let it Be», dem Krisenalbum der Band – wurde als Fest der guten Laune angepriesen. Sechs Stunden später kommt man zu einem anderen Schluss.

«Get Back» enthält grosse Musik und gewährt faszinierende Einblicke in die Arbeitsweise der Band, zeigt ihre Ausdauer und Disziplin beim Schreiben, Spielen und Aufnehmen. Dennoch ist die Frustration, sind Enttäuschungen und Bitterkeit den vier erschöpften Musikern anzusehen. Bemerkenswert, dass sie in diesem Zustand noch derartig tolle Lieder machen konnten. (jmb)

The Silence of the Lambs

Thriller von Jonathan Demme, USA 1991, 118 Min.

Eine FBI-Agentin (Jodie Foster) nimmt die Hilfe eines inhaftierten kannibalistischen Ex-Psychiaters (Anthony Hopkins) in Anspruch, um einen Mörder dingfest zu machen. Die Gespräche von Clarice Starling und Hannibal Lecter im Gefängnis sind immer noch beeindruckendes Dialogkino. Seit diesen Szenen gehört es zum Allgemeinwissen, dass man zu einer menschlichen Leber am besten einen Chianti trinkt. «The Silence of the Lambs» ist dreissig Jahre nach seiner Premiere noch immer packend, auch wenn die Darstellung des queeren Serienkillers Buffalo Bill aus heutiger Sicht zweifellos fragwürdig ist. (ggs)

