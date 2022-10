Magdalena Martullo-Blocher: Für die Krise gemacht und allzeit bereit, meinte die EMS-Chefin und Nationalrätin noch vor einigen Jahren. Jetzt geht sie in Deckung.

Zwischenbilanz zum Schaulaufen in der Schweizer Volkspartei: In der Führungsriege der SVP haben selbst Männer das Gefühl, dass es doch schön wäre, wenn eine Frau ernsthaft für den Bundesrat kandidieren würde. Derweil ducken sich alle SVP-Frauen weg, die den Rucksack und wohl auch das Zeug für eine ernsthafte und seriöse Kandidatur hätten. Keine will Verantwortung übernehmen. Ausgerechnet in jener Partei, die sich doch Verantwortung und den Dienst am Mutterland auf jede Fahne schreibt, bleiben die Frauen lieber daheim, auf dem Hof, in der Wirtschaft oder im Unternehmen.