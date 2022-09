Filmhighlights der Woche – Eine Professorin trifft einen Dschinn «Three Thousand Years of Longing» ist ein Märchen des «Mad Max»-Regisseurs. Daneben gehts in unseren Tipps um ein Opern-Making-off und eine «Lord of the Rings»-Serie. Gregor Schenker Pascal Blum

Ein Dschinn (Idris Elba) steht einer Professorin (Tilda Swinton) zu Diensten. Szene aus «Three Thousand Years of Longing». Foto: Ascot Elite

Three Thousand Years of Longing

Fantasy von George Miller, USA/AUS 2022, 108 Min.

Alithea (Tilda Swinton) putzt ein filigranes Glasgefäss, das sie in einem Laden in Istanbul entdeckt hat. Plötzlich entweicht Rauch, und kurz darauf füllt ein nackter Dschinn (Idris Elba) ihr ganzes Hotelzimmer aus.

Nachdem er sich auf eine handlichere Grösse zusammengeschrumpft hat, können sich die beiden auf Augenhöhe unterhalten. Drei Wünsche habe sie frei, sagt der Geist. Alithea jedoch ist eine Geschichtenforscherin und weiss daher, dass Dschinns berüchtigt dafür sind, die Wünsche ihrer Herren und Herrinnen gegen sie zu verwenden. Um ihr Vertrauen zu gewinnen, erzählt ihr der Dschinn Episoden aus seinem Leben. Angefangen vor dreitausend Jahren am Hof der Königin Saba.

Der Australier George Miller, Regisseur der «Mad Max»-Filme, erzählt in «Three Thousand Years of Longing» ein Märchen in ausschweifenden Bildern. Dabei geht es immer auch um das Erzählen an sich: Weshalb erzählen sich Menschen so gern Geschichten? Was ist die Rolle von Mythen in einer Welt, die von Wissenschaft geprägt ist?

Teils dreht Miller bekannte Storys um. Königin Saba etwa besucht im Film nicht den biblischen Solomon, sondern umgekehrt – und muss erst beweisen, dass er ihrer würdig ist. Enttäuschend ist dann aber eine spätere Episode, in der Miller Haremsfantasien bedient und sich über beleibte Frauen lustig macht. Und wars wirklich nötig, Idris Elba mit einem pseudoarabischen Akzent sprechen zu lassen? (ggs)

The Apple Day

Drama von Mahmoud Ghaffari, IR 2022, 81 Min.

Eigentlich kann man davon ausgehen, dass die Kombination «iranisches Kino» und «Auto» für hohe erzählerische Qualität steht. Wegen Abbas Kiarostami und seines «Close-Up» sowieso. Aber auch wegen «Taxi Teheran» und dem hoch komischen Roadmovie «Hit the Road», das kürzlich bei uns zu sehen war.

Als filmischer Raum ist so ein Blechkasten einfach unerschöpflich: Es wird gestritten, gerast und gelacht – und manchmal wird das Auto jäh geklaut. Das passiert Morteza, der mit seinem Sohn Saeed im Obstgarten Äpfel pflückt und diese mit seinem Pick-up in die Vororte von Teheran fährt und dort verkauft. Wie soll er jetzt ohne seinen Laster für seine Familie sorgen?

Regisseur Mahmoud Ghaffari blickt klarsichtig und in knapp gehaltenen Szenen auf die ökonomischen Bedingungen in seinem Land: Krise und Sanktionen wirken sich auf die Ärmsten aus und rütteln am Zusammenhalt. (blu)

Indes galantes

Dokumentarfilm von Philippe Béziat, F 2020, 108 Min.

Ein Opern-Making-of fürs Kino: Clément Cogitore inszeniert «Les indes galantes», die barocke Ballettoper von Jean-Philippe Rameau; ein Dokuteam begleitet die Produktion von den ersten Proben bis zur Premiere.

Der Clou am Projekt: Die Tänzerinnen und Tänzer kommen aus Brasilien, Spanien und den USA, sie performen Krump, Breakdance, Popping und Jumpstyle. Das sind sehr moderne Stile für die konservative Pariser Oper, in der das Stück aufgeführt werden soll.

Dazu setzt sich das Ensemble mit dem Klischee des «edlen Wilden» auseinander, nimmt den Kolonialismus und die Flüchtlingskrise ins Visier. Das ergibt anregende Diskussionen. Und es ist mitreissend, wie aus der Theorie getanzte Praxis wird. (ggs)

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Fantasy-Serie von J. D. Payne und Patrick McKay, GB/NZ 2022, 8 Folgen

Die Expedition durch diese Fantasy-Welt hätte eine Tolkien-Besichtigung im Touristenbus werden können. Eine nostalgische Vorgeschichte zum Schicksal von Frodo, Gandalf & Co. (die hier alle nicht vorkommen). Was «The Lord of the Rings: The Rings of Power» stattdessen hinkriegt, ist eine Fortführung im Geiste J. R. R. Tolkiens: Die Showrunner J. D. Payne und Patrick McKay wuchsen mit Tolkiens Mittelerde-Trilogie auf. Man darf sagen: Das merkt man.

Für Amazon beläuft sich die Rechnung auf rund 715 Millionen Dollar für die Rechte und die Produktionskosten für die erste Staffel. Und so verschwenderisch bildgewaltig sieht das dann auch aus: Es strahlt das honiggelbe Idyll von Rivendell, wo die Elben wohnen mit ihrem Hochmut und ihrer feierlichen Eloquenz.

Es rülpsen die Zwerge in Khazad-dûm, ein stolzes Volk, das aber auch verzeihen kann. Es purzeln die putzigen Harfoots mit ihren Grossfüssen. Früh-Hobbits, die im Wald Schnecken snacken. Die Serie ist gross gedacht für den kleinen Bildschirm. (blu)

Auf Amazon Prime Video

The Angels’ Share

Tragikomödie von Ken Loach, GB/F/B 2012, 102 Min.

Ein Whiskyfass im Wert von einer Million Pfund: Das würde alle Probleme des Kleinkriminellen Robbie (Paul Brannigan) lösen. Wegen einer Schlägerei muss er gerade Sozialstunden ableisten. Sein Aufseher, ein Whiskysammler, hat in ihm die Leidenschaft für die Spirituose geweckt. Nachdem Robbie von dem teuren Fass erfährt, heckt er zusammen mit seinen Mitverurteilten einen Plan aus, um den edlen Tropfen an sich zu bringen.

Im Anschluss an die Filmvorführung gibts ein Whisky Tasting im Foyer des Filmpodiums (20 Uhr, 15 Franken). Der Minikurs vermittelt anhand von sechs Beispielen einen Überblick über die Geschichte des schottischen Whiskys. (ggs)

Do 8.9., 18.15 Uhr, Filmpodium

Tibet Film Festival

Die 13. Ausgabe des Festivals startet mit «Rituals of Resistance», einem Dokfilm über drei Beispiele des tibetischen Widerstands seit den Fünfzigern: Ein Mönch wird zum Guerillaanführer. Eine Immigrantin – die Mutter des Regisseurs – zieht mit ihrer Familie nach Amerika. Und ein junger Mann versucht, sich aus Protest selbst zu verbrennen. Aber das Herzstück des Festivals ist der Kurzfilmwettbewerb; der Gewinnerbeitrag wird am Sonntag verkündet. (ggs)

Fr 9.–So 11.9., Kosmos, tibetfilmfestival.org

Woman at War

Für ein besinnliches Open-Air-Kino: Die Andreaskirche, erbaut 1968, besteht aus einem riesigen Kubus; der ist perfekt geeignet, um einen Film darauf zu projizieren. Und das Publikum sitzt auf der Wiese daneben. Bloss bei schlechtem Wetter wird die Vorführung in den Saal der Kirche verlegt.

Gezeigt wird dieses Jahr «Woman at War», die isländische Satire um eine Umweltaktivistin. Vorher gibts um 19 Uhr einen Filmgottesdienst, die Vorführung startet dann um 21 Uhr. An beiden Anlässen ist Nationalrätin Min Li Marti zu Gast und führt ein Gespräch mit Pfarrer Thomas Schüpbach.

Fr 9.9., 21 Uhr, Andreaskirche, Brahmsstrasse 100, reformiert-zuerich.ch

