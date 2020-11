Liste der Woche – Eine runde Sache Zürich setzt sich bekanntlich aus zwölf Kreisen zusammen. Aber auch sonst trifft man in der Stadt auf so manches, was in der simplen, geometrischen Form gehalten ist. Sara Belgeri

Rundes Haus auf dem Schlotterbeck-Areal

Zwar nicht so geschichtsträchtig wie der Turm in Pisa, dafür aber gerade. Foto: Moira Jurt

Runde Bauten sind eher untypisch für Zürich, doch wer sucht, der findet: In unmittelbarer Nähe des Albisriederplatzes ragt ein kreisförmiges Haus in die Höhe. Es misst gut 40 Meter und türmt sich über dem eckigen Vordach auf. Der Neubau ist Bestandteil eines Gebäudeensembles, das in den 50er-Jahren auf dem Schlotterbeck-Areal entstanden und im Inventar der schützenswerten Bauten der Stadt Zürich eingetragen ist. Heute beherbergt die ehemalige Autowerkstatt Gewerbeflächen und Wohnungen. Der dahinter gelegene Heiligfeld-Park bietet Zuflucht vor der stark befahrenen Badenerstrasse. Und wenn man die Augen zusammenkneift und den Kopf leicht schief hält, kann man sich nach Pisa träumen.