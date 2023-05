Die ehemalige Nationalrätin Barbara Schmid-Federer scheint mit der Führung des SRK heillos überfordert. Foto: David Baer

Die Meldung kam kurz vor Weihnachten völlig überraschend. Markus Mader, der langjährige Leiter des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK), wurde Knall auf Fall vor die Tür gesetzt. Barbara Schmid-Federer, ehemalige Mitte-Nationalrätin und seit knapp einem Jahr Präsidentin des SRK, gab kryptische Erklärungen dazu ab, warum es so weit kam. Inzwischen liegt ein 44-seitiger Untersuchungsbericht vor, der gleich zu Beginn mit seitenlangen Stellungnahmen des Präsidiums sowie der Mehrheit und der Minderheit der Geschäftsprüfungskommission des SRK ergänzt wird. Fazit aus all den Meinungskundgebungen: Die neutralen Verfasser des Berichts und die Minderheit der Geschäftsprüfungskommission finden den Rauswurf Maders jenseits von Gut und Böse, die Präsidentin ist beleidigt, und die Mehrheit der Geschäftsprüfungskommission bestärkt sie darin. Fazit nach der Veröffentlichung des Berichts: Man ist so klug wie zuvor, die Deeskalierung verbunden mit einem Blick nach vorn, die ein solcher Bericht bringen sollte, ist nicht eingetreten.

Es scheint, dass Barbara Schmid-Federer mit der Führung einer solch grossen Institution, wie sie das SRK darstellt, heillos überfordert ist. Dazu schreiben die Verfasser des Berichts: «Insgesamt lässt das Verhalten der Präsidentin innerhalb des SRK und insbesondere auch gegenüber dem Direktor wenig Eignung und Willen zur Führung sowie fehlenden Mut, sich herausfordernden oder unbequemen Situationen zu stellen, erkennen.» Noch schlimmer ist, dass sie teilweise offen an der Ehrlichkeit Schmid-Federers zweifeln, ihr Fahrlässigkeit vorwerfen und von einer «unzureichend wahrgenommenen Führungsverantwortung» der Präsidentin sprechen. Dass sie sich unter diesen Umständen noch halten kann, ist eigentlich nicht denkbar.

Wer beim IKRK nachfragt, trifft auf eine Mauer des Schweigens. Die Organisation wäre gut beraten, sich öffentlich zu erklären.

Nun ist das SRK nicht irgendeine Hilfsorganisation, sondern es nimmt zahlreiche Funktionen im Gesundheitswesen wahr, für das es zweistellige Millionenbeträge vom Staat erhält. Darum ist es nur richtig, dass sich jetzt die Politik einschaltet und Konsequenzen fordert. Keinen sachlichen Zusammenhang hat ein weiteres Problem beim Roten Kreuz, diesmal beim internationalen, dem IKRK. Das ist eine der wichtigsten Institutionen der Schweiz, dem IKRK hat unser Land viel Prestige und zu einem guten Teil auch die Anerkennung der Neutralität zu verdanken. Doch seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs irritiert auch diese Institution. Mehrfach wurde dem IKRK von ukrainischer Seite Parteinahme mit Russland vorgeworfen. Als dann Bilder vom damaligen IKRK-Präsidenten Peter Maurer lachend zusammen mit dem russischen Aussenminister Sergei Lawrow auftauchten, war der Prestigeverlust enorm.

Sorgte für einen Aufschrei: Russlands Aussenminister Sergei Lawrow (r.) mit dem lächelnden IKRK-Präsidenten Peter Maurer am 30.3.2022 in Moskau. Foto: Imago

Seither ist das IKRK öffentlich praktisch nicht mehr präsent. Wie es dazu kam, dass im letzten Herbst Maurer still und leise abgetreten ist und mit der ehemaligen Diplomatin Mirjana Spoljaric Egger erstmals eine Frau Präsidentin des IKRK geworden ist, weiss kaum jemand. Ebenso wenig, dass die Organisation kürzlich Opfer eines Hackerangriffs wurde und wie das Problem gelöst wurde. Wer nachfragt, trifft auf eine Mauer des Schweigens, Interviews mit der Präsidentin gibt es wenige. Jetzt wurde auch noch bekannt, dass das IKRK nicht weniger als 1500 Stellen abbauen will. Auch diese Organisation wäre gut beraten, sich öffentlich zu erklären, sonst wird sich die Politik ebenfalls einmischen müssen, denn der Beitrag der Schweiz an diese Organisation ist in dreistelliger Millionenhöhe und damit noch viel grösser als jener an das SRK.

