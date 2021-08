Der Fall Pauline Schwarz – Eine solche Frau galt als «moralisch defekt» Sie war widerspenstig – und zahlte bitter dafür: Pauline Schwarz verbrachte über neun Jahre ihres Lebens zwischen Gefängnis und Psychiatrie. Wie die Schweizer Justiz Frauen einfach wegsperrte. Simone Rau

Mit 20 Jahren wird Pauline Schwarz erstmals verurteilt – wegen Diebstahls. Sie muss fürs 14 Tage ins Gefängnis. Von da an immer wieder. Hier im Alter von 29 Jahren. Foto: Staatsarchiv Aargau

Als Pauline Schmid (Name geändert) im November 1941 vom Zürcher Bezirksgefängnis in die psychiatrische Klinik Burghölzli überführt wird, ist sie gerade mal 23 Jahre alt, verheiratet, Mutter eines kleinen Sohnes, Stiefmutter einer ganzen Kinderschar. In der «Heilanstalt», wie das Burghölzli damals offiziell genannt wird, soll die junge Frau psychiatrisch begutachtet werden. Fünf Wochen lang.

Pauline Schmid, geborene Schwarz, ist eine Woche zuvor von der Polizei verhaftet worden – auf Anzeige ihres Ehemanns hin. Armin ist mehr als doppelt so alt wie sie, verwitwet, Vater von neun Kindern. Anfangs hat der Landwirt und Bauarbeiter aus dem Zürcher Unterland Pauline als Haushälterin angestellt. Doch sie wird rasch schwanger, die beiden heiraten, er schlägt sie, immer wieder, bald auch das gemeinsame Kind aus ihrem Bauch.