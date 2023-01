Klettern in der Halle – Eine spektakuläre Alternative für die kalten Tage Toben Sie sich zur Abwechslung in vertikaler Richtung aus: Das Alter spielt keine Rolle, Erfahrung ist für den ersten Besuch in der Halle nicht gefragt. Wissenswertes zum Klettern. Annick Vogt

Beim Klettern gibt es unzählige Routen und Möglichkeiten. Foto: Ralf Brunner (Keystone)

Klettern unter Laborbedingungen: Das Risiko ist berechenbar

Eine Alpinistin draussen am Fels trägt immer ein gewisses Risiko: Fällt sie, tut es häufig weg, nicht selten zieht man sich Verletzungen zu. «In einer Halle hingegen findet man Laborbedingungen vor», sagt Rahel Kernen, Kursleiterin im Kletterzentrum Gaswerk in Wädenswil. Griffe können sich nicht wie Felsbrocken lösen, weil sie angeschraubt sind – was Experten regelmässig sicherstellen.