Abstimmung zur Tierversuchsverbots-Initiative – Eine süsse Pille für Labortiere Die Erforschung von Ersatzmethoden für Tierversuche nimmt Fahrt auf. Trotzdem kann die biomedizinische Forschung auch in Zukunft nicht ganz darauf verzichten.

Mäuse lieben Kondensmilch, auch wenn darin Medikamente gelöst sind. Mit dieser Methode kann der Stress der Tiere massiv reduziert werden. Foto: Urs Meyer, UZH

Manchmal braucht es einfach eine zündende Idee. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Mäusen und Ratten Medikamente oral zu verabreichen, ohne dass diese dabei unnötig geplagt werden. Normalerweise wird den Nagern bei dieser Prozedur eine sogenannte Schlundsonde in die Speiseröhre geschoben – was die Tiere hochgradig stresst.

Doch das Prozedere könnte auch viel einfacher und vor allem stressfreier ablaufen, dachte sich Urs Meyer, Professor am Institut für Veterinärpharmakologie und -toxikologie der Universität Zürich. Aus früheren Experimenten wusste der Verhaltensneurobiologe, dass Mäuse bei Verhaltensexperimenten Kondensmilch als Belohnung lieben. Seine Idee daher: Anstatt den Tieren eine Sonde in den Schlund zu schieben, könnte man den Nagern die Medikamente doch einfach, in Kondensmilch gelöst, in den Mund träufeln.

Und tatsächlich, die Methode funktioniert. Nach ein, zwei Tagen der Angewöhnung kommen die Mäuse gar freiwillig zur Pipette mit der süsslichen Lösung, wie die Forschenden um Meyer und den Doktoranden Joseph Scarborough im Fachblatt «Brain, Behavior and Immunity » berichteten. Die neue Methode habe viele positive Reaktionen ausgelöst, sagt Meyer. «Ich weiss von einigen anderen Forschern, welche die Methode bereits anwenden und bei denen es sehr gut funktioniert, und zwar mit vielen unterschiedlichen pharmazeutischen Substanzen.»

Auch die Qualität der Forschung profitiert von nicht gestressten Tieren

Besonders wichtig: Die Mäuse haben bei der süssen Prozedur viel weniger Stress, wie Meyer und sein Team in der Forschungsarbeit ebenfalls zeigen konnten. Das ist aus zwei Gründen relevant: Zum einen kann man so mit der neuen Methode die Belastung der Versuchstiere deutlich reduzieren, zum anderen profitiert auch die Forschungsqualität, denn Resultate von Experimenten mit nicht gestressten Mäusen sind viel aussagekräftiger. «Stresshormone können Versuchsergebnisse massiv verändern», sagt Meyer.

Die neu entwickelte, stressfreie Methode für orale Medikamentengabe steht exemplarisch für die seit ein paar Jahren wachsenden Bemühungen, Tierversuche zu ersetzen, zu reduzieren oder zu verfeinern. Man spricht dabei vom 3R-Prinzip: Replace (Tierversuche durch andere Verfahren ersetzen), Reduce (gleicher Informationsgewinn mit weniger Tieren), Refine (Leiden, Stress und Ängste der Tiere minimieren).

2018 wurde zu diesem Zweck das 3R Kompetenzzentrum Schweiz (3RCC) gegründet. Es unterstützt Forschungsprojekte, deren Ziel es ist, Alternativen zu belastenden Tierversuchen zu entwickeln, es fördert die Ausbildung und Kommunikation zu 3R, und es zeichnet besonders gelungene Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet aus. Für die Entwicklung der Kondensmilch-Methode erhielt Joseph Scarborough 2020 den «Young 3Rs Investigator Award» des 3RCC.

Viel versprechende 3R-Projekte Infos einblenden

Die Gründung des 3R-Kompetenzzentrums (3RCC) im Jahr 2018 hat der Erforschung von Alternativmethoden einen Aufschwung verliehen. Wir stellen drei viel versprechende Projekte vor, die kürzlich abgeschlossen wurden oder noch im Gange sind. Lunge auf einem Chip Gegen die Idiopathische Lungenfibrose IPF, eine schwere Lungenerkrankung, bei der das Gewebe vernarbt und dadurch das Atmen erschwert wird, gibt es derzeit nur zwei Medikamente. Sie können die Vernarbung verlangsamen, die Symptome reduzieren, aber die Erkrankung nicht wirklich heilen. Um neue Medikamente oder bessere Behandlungen gegen IPF zu entwickeln, setzten Forscher bislang auf ein Tiermodell mit Mäusen, denen mit einem Zytostatikum Lungenschäden zugefügt wurden. Lunge-auf-einem-Chip: Die Sechsecke aus Lungenzellen imitieren eine Matrix aus Lungenbläschen. Damit wollen die Forschenden künftig Medikamente gegen die Idiopathische Lungenfibrose entwickeln. Foto: Pauline Zamprogno, Artorg Center, Uni Bern Diese belastenden Tierversuche wollen nun Forschende des Artorg Center for Biomedical Engineering Research an der Universität Bern ersetzen. Dafür entwickeln sie zurzeit eine Lunge-auf-einem-Chip mit Zellen von IPF-Patienten. Das Modell basiert auf einer früheren Generation einer Lunge-auf-einem-Chip mit gesunden Lungenzellen. Mit dem IPF-Modell hoffen die Forscher um Professor Olivier Guenat und die Postdoktorandin Pauline Zamprogno, nicht nur den Krankheitsverlauf von IPF besser zu verstehen, sondern auch neue Medikamente zu entwickeln. «Wir zielen darauf ab, ein relevantes präklinisches Modell bereitzustellen», sagt Zamprogno. Es sei allerdings noch ein bisschen früh, daran zu denken, die Tierversuche ganz zu ersetzen. «Aber wir arbeiten daran.» Fischzellen für Toxikologie-Tests Ging es darum, die Giftigkeit von Wasserproben und Chemikalien im Wasser zu überprüfen, mussten bis vor kurzem Fische für die ökotoxikologischen Tests herhalten. In der Schweiz wurden allein im Jahr 2017 über 7500 solcher Versuche mit Fischen durchgeführt. Ein Forscherteam des Wasserforschungsinstituts Eawag in Dübendorf hat dann eine Methode entwickelt , bei der auf lebende Fische verzichtet werden kann. Dazu verwendeten die Forschenden um die Umwelttoxikologin Kristin Schirmer Kiemenzellen der Regenbogenforelle. Wie die Eawag schreibt, lässt sich mit den im Labor nachgezüchteten Zellen die akute Toxizität von Wasserproben und vielen Chemikalien für Fische zuverlässig bestimmen. Der mittlerweile ISO-zertifizierte Test kommt bei über 30 Chemikalien zu den gleichen Toxizitätswerten wie Versuche mit lebenden Tieren. Bessere Zuchtstrategien Bei der Zucht von Labortieren entstehen immer auch Tiere, die gar nicht für Versuche gebraucht und stattdessen eingeschläfert werden. Erst seit kurzem tauchen diese Tiere in der Tierversuchsstatistik auch auf. 2020 waren es rund 600’000 «Ausschusstiere». Mit anderen Worten: Es wurden mehr Ausschusstiere gezüchtet als tatsächlich eingesetzte Versuchstiere. Ein Team um den Tierarzt Philippe Bugnon vom Institut für Labortierkunde an der Universität Zürich will das nun verbessern. Er und sein Team entwickeln dafür derzeit eine neue Software, mit der die Zuchtstrategien besser geplant werden können. Das Ziel: Die Software soll helfen, die Zahl der Ausschusstiere künftig auf das absolute Minimum zu reduzieren. Ganz ohne Ausschusstiere wird es aber auch künftig nicht gehen, wenn in einer Zucht verschiedene genetische Eigenschaften kombiniert werden sollen. (nw)

Das 3R-Prinzip gibt es allerdings schon viel länger als das 3RCC. Bereits 1959 haben die beiden britischen Wissenschaftler William Russell und Rex Burch mit ihrem Buch «Principles of Humane Experimental Technique» dafür die Basis geschaffen. Heute dient 3R in vielen Ländern als Grundlage für die Tierschutzpolitik und die Forschungspraxis. In der Schweiz sind Forschende verpflichtet, Tierversuche auf ein Minimum zu beschränken und, wo immer möglich, Alternativmethoden einzusetzen. Im internationalen Vergleich hat die Schweiz eines der strengsten Tierschutzgesetze.

Mäuse sind die mit Abstand beliebtesten Versuchstiere. Im Jahr 2020 wurden schweizweit über 346’000 dieser Nager eingesetzt, drei Viertel davon in der Grundlagenforschung. Foto: Keystone

Die Verpflichtung, bei der Planung von Experimenten das 3R-Prinzip als oberste Richtschnur zu verwenden, hat unter anderem mitgeholfen, die Zahl der verwendeten Tiere von rund zwei Millionen im Jahr 1983 auf etwa 600’000 zu senken. 2020 wurden in der Schweiz 556’000 Versuchstiere eingesetzt, so wenige wie noch nie in den vergangenen 40 Jahren. Einzig Versuche mit der höchsten Belastung (Schweregrad 3) haben vorletztes Jahr – entgegen dem allgemeinen Trend – leicht zugenommen. In diese Kategorie fällt allerdings nur etwa jeder dreissigste Tierversuch.

Trotz dem offiziellen Bekenntnis zum 3R-Prinzip: Die Investitionen in die 3R-Forschung bewegten sich in der Schweiz lange auf einem bescheidenen Niveau. «Die Etablierung des 3RCC war ein Schritt in die richtige Richtung», sagt Hanno Würbel, Professor für Tierschutz an der Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern. «Es wird auch Fahrt aufnehmen.» Allerdings ist das Budget des 3RCC nicht gerade üppig dotiert. Letztes Jahr konnte es gerade mal fünf Projekte mit einer Gesamtsumme von 1,4 Millionen Franken fördern. Zum Vergleich: 2019 unterstützte der Schweizerische Nationalfonds (SNF) Forschungsprojekte im Bereich Biologie und Medizin mit knapp 400 Millionen Franken – wobei darunter nicht nur Tierversuche fallen, sondern auch Projekte mit Alternativmethoden.

Bundesrat lancierte neues Nationales Forschungsprogramm zu 3R

Deutlich mehr Geld, nämlich 20 Millionen Franken für fünf Jahre, soll nun in ein neues Nationales Forschungsprogramm (NFP) mit dem Titel «Advancing 3R – Tiere, Forschung und Gesellschaft» fliessen. Das vom Bundesrat im Februar 2021 lancierte NFP 79 hat zum Ziel, «die Zahl der Tierversuche in der wissenschaftlichen Forschung und damit auch die Anzahl der benötigten Versuchstiere nachweislich zu reduzieren». Vor wenigen Tagen ist die Frist für die Einreichung von Forschungsgesuchen abgelaufen, bis Mitte Mai entscheidet die neunköpfige Leitungsgruppe, welche Projekte gefördert werden.

Dieses Engagement der Politik für eine gezieltere Erforschung von Alternativmethoden kann man als Reaktion auf die Tierversuchsverbots-Initiative interpretieren, die am 13. Februar zur Abstimmung gelangt. Diese Sichtweise greift aber zu kurz, denn das 3R-Prinzip ist auch bei den allermeisten Forschenden längst angekommen. «Ich kenne keinen Wissenschaftler, der gerne Tierversuche macht», sagt Adriano Aguzzi, Direktor des Instituts für Neuropathologie am Universitätsspital Zürich. «Für mich ist die Frage: Wie kann man Tierversuche so gestalten, dass sie weder für die Tiere noch für die Wissenschaftler belastend sind?»

Tierversuchsverbots-Initiative Infos einblenden Am 13. Februar stimmen Volk und Stände über die Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt» ab. Die Initiative verlangt nicht nur ein totales Verbot von Tierversuchen, auch klinische Versuche an Menschen zur Erprobung von Therapien sollen nicht mehr erlaubt sein. Zudem wäre es künftig verboten, Medikamente oder Impfstoffe einzuführen oder zu verkaufen, für deren Entwicklung Tierversuche nötig waren. Selbst neue Covid-Impfstoffe dürften bei einer Annahme der Initiative in der Schweiz nicht mehr verabreicht werden. (nw)

In den letzten Jahren hat sich laut Aguzzi diesbezüglich sehr viel getan. Neue Methoden wie die induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen), aus Zellen gewachsene sogenannte Organoide und vor allem die Genschere Crispr hätten «die Forschungslandschaft total verändert», sagt der Prionenforscher. Man könne heute viele Fragen direkt an menschlichen Zellen beantworten. «Wenn es möglich ist, die Versuche direkt an menschlichen Zellen durchzuführen, entfällt jeglicher Grund für Versuche an Mäusen.» In seinem Labor habe dies spürbare Auswirkungen. «Wir brauchen heute deutlich weniger Tiere als noch vor zehn Jahren.»

«Ich finde, wir forschen viel zu wenig.» Adriano Aguzzi, Universität Zürich

Hinter zwei der drei R kann Aguzzi auch voll stehen – Ersetzen und Verbessern. Mit dem dritten R, dem Reduzieren, hadert der mehrfach preisgekrönte Forscher aber. Die Forderung, die Anzahl Tierversuche pauschal zu reduzieren, sei nicht wissenschaftlich und könne den medizinischen Fortschritt abwürgen, sagt er. «Ich finde, wir forschen viel zu wenig.» Es gebe noch so viele Krankheiten, die wir überhaupt nicht verstünden, zum Beispiel Long Covid. Auch die meisten neurologischen und genetischen Erkrankungen sind nicht therapierbar. Das 3R-Prinzip solle die Würde des Tiers unterstreichen, die Forschung aber nicht künstlich blockieren, sagt Aguzzi. «Bei mir heissen die 3 R: Respect, Replace, Refine.»

Klar ist: Ganz verzichten auf Tierversuche kann die biomedizinische Forschung nicht. Viele menschliche Krankheiten sind schlicht zu komplex, als dass man die grundlegenden Mechanismen der Krankheitsentstehung, das Zusammenspiel von Zellen und Organen, in Zellkulturen oder im Reagenzglas erforschen könnte. Dazu zählen unter anderem Krankheiten des Immunsystems, des Nervensystems, Infektionskrankheiten oder auch Krebs. Zudem ist es bei der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen gesetzlich vorgeschrieben, dass eine Substanz zuerst in Tierversuchen auf Sicherheit und Wirksamkeit überprüft wird. Ohne Tierversuche gäbe es zum Beispiel keine Impfstoffe gegen Sars-CoV-2.

«Jeder, der Tierversuche prinzipiell ablehnt, blendet entweder die Evolutionsgeschichte vollkommen aus oder nimmt die Medizingeschichte nicht zur Kenntnis.» Hanno Würbel, Universität Bern

Tierversuchsgegner argumentieren gerne damit, dass man Erkenntnisse aus Tierversuchen nicht auf den Menschen übertragen könne. In dieser Absolutheit stimmt die Aussage zwar nicht, doch auch Forscher wie Aguzzi sind sich durchaus bewusst: «In der Biomedizin wissen wir, dass Tierversuche den Menschen nicht 1:1 abbilden können.» Deshalb brauche es auch Alternativmethoden, zum Beispiel solche mit menschlichen Zellen.

Tierschutz-Professor Würbel geht sogar noch weiter: «Jeder, der Tierversuche prinzipiell ablehnt, weil man daraus nicht lernen könne für die Gesundheit des Menschen, blendet entweder die Evolutionsgeschichte vollkommen aus oder nimmt die Medizingeschichte nicht zur Kenntnis.» Wenn man die Evolution aber ernst nehme, müsse man anerkennen: «Es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten unter den Primaten, den Säugetieren, den Wirbeltieren und vielen weiteren Tieren.»

2013 hat er den Prix Media der Akademie der Naturwissenschaften gewonnen.

