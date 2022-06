Neubau in Zürich – Eine Tagesschule für Leimbach Der bisherige Kindergarten bleibt, in einem Neubau sollen 18 Primarklassen Platz erhalten: So sehen die Pläne der Stadt für Leimbachs Schulkinder aus. Tina Fassbind

Blick auf die neue Schulanlage und den alten Kindergarten: Das Siegerprojekt Sonnenkleid. Visualisierung: Dürig AG, Zürich

Das neue Schulhaus, mit dem die Stadt Zürich dem knappen Schulraum in Leimbach begegnen will, trägt denn Namen «Sonnenkleid» und soll ab Sommer 2027 bezugsbereit sein. Das Siegerprojekt des Teams Dürig AG und Kolb Landschaftsarchitektur aus Zürich vereine Bestehendes und Neues, teilt die Stadt am Donnerstag mit.

Der jetzige Kindergarten Bruderwies bleibe erhalten und werde instand gesetzt. Für die Primarschule ist ein kompakter Neubau geplant, der 18 Klassen im Tagesschulbetrieb Platz bieten wird. Auch eine Doppelsporthalle und eine öffentliche Pestalozzi-Bibliothek sind Teil des Projekts.

Fotovoltaikanlage für das «Sonnenkleid»

Der fünfgeschossige Ersatzneubau aus Holz und Beton soll auf einer Fläche von insgesamt 1400 Quadratmetern auf Dach und Fassade eine Fotovoltaikanlage erhalten und so in den Hang gebaut werden, dass die Kaltluftströme vom Uetliberg in tiefere Lagen gelangen und zur Hitzeminderung beitragen können.

Lässt Kaltluftströme durchfliessen: Die neue Schulanlage am Uetliberghang bei Leimbach. Modellfoto: PD

Der Neubau wird leicht von der Strasse versetzt gebaut, damit beim Haupteingang ein öffentlicher Bereich für die Quartierbevölkerung entsteht. Auch die Sporthalle kann ausserhalb der Unterrichtszeiten und an Wochenenden von allen genutzt werden.

Für den Ersatzneubau der Schulanlage werden gemäss Wettbewerbsprogramm Kosten von 69 Millionen Franken erwartet. Stadt- und Gemeinderat sowie die Stadtzürcher Stimmbevölkerung müssen dem Objektkredit noch zustimmen.

Holz- und Betonbau: Das Innere des Neubaus. Visualisierung: Dürig AG, Zürich

Tina Fassbind arbeitet seit 2008 für das Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Sie hat in Basel Germanistik studiert und ein Studium in Journalistik an der Universität Freiburg abgeschlossen. Mehr Infos @TFassbind

