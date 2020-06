Obergericht Zürich – Eine teure Falschaussage Eine Frau ist zu einer Strafe von 30’000 Franken verurteilt worden, weil sie behauptete, statt ihres betrunkenen, bekifften Ehemannes sei sie Auto gefahren. Liliane Minor

Luftbild des Obergerichts aus dem Jahr 2015. Foto: Emanuel Ammon

Der Abend im Juli 2017 hatte so gut begonnen. Das wohlhabende Ehepaar fuhr mit dem Range Rover in die Zürcher Innenstadt, man ging Znacht essen in der Kronenhalle, er trank auch einiges. Wieder daheim, stieg er singend aus dem Auto – doch dann standen plötzlich zwei Räuber da und verlangten die teure Uhr, die der Ehemann trug.