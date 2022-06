Nachlasskonkurse in Winterthur – Eine Tote geht Konkurs Im Bezirk Winterthur verdoppelte sich die Zahl der Nachlasskonkurse innert zehn Jahren. Was mit dem Erbe passiert, wenn die Angehörigen verzichten, zeigt der Fall von Frau G. Delia Bachmann Nina Thöny Madeleine Schoder (Fotos)

Vier Monate nach dem Tod von Frau G. besuchen Martin Schmuki und Dominique Kenel vom Konkursamt die Wohnung der Verstorbenen und suchen nach Wertsachen. Foto: Madeleine Schoder

Im Januar starb Frau G. in einem Spital in Winterthur. «Sie hatte keine Kinder, aber viele Erben», erzählt Notar Martin Schmuki auf der Fahrt nach Gundetswil. Dort, in dem kleinen Dorf an der Grenze zum Kanton Thurgau, wohnte die Frau zuletzt. Weil ihre Geschwister und deren Kinder nichts mit dem Erbe zu tun haben wollten, kommen nun Schmuki und seine Kollegin Dominique Kenel vom Konkursamt Oberwinterthur-Winterthur zum Einsatz.