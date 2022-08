Fischsterben in der Oder – Eine Umwelt­katastrophe, die sich auf die Ostsee ausweiten könnte Die aktuelle Situation löst im Grenzgebiet zu Polen Alarmstimmung aus. Polnische Behörden setzen nun eine Belohnung für Hinweise auf den Verursacher der Gewässerverschmutzung aus.

Auf der polnischen Seite der Oder wurden tonnenweise tote Fische entdeckt. Angehörige der Armee und Feuerwehr helfen, die toten Tiere aus dem Fluss zu befördern. Foto: Lech Muszynski (Keystone)

Naturschützer sprechen von einer ökologischen Katastrophe. Das massenhafte Fischsterben in der Oder hat im Grenzgebiet zu Polen Alarmstimmung ausgelöst. Unklar blieb trotz umfangreicher Untersuchungen, woran genau die Tiere gestorben sind. Denn erhöhte Quecksilberwerte sind nach Angaben der polnischen Regierung nicht die Ursache für das Fischsterben.

Dies hätten die ersten toxikologischen Untersuchungsergebnisse von Proben toter Fische ergeben, schrieb Polens Umweltministerin Anna Moskwa am Samstag auf Twitter. «Das staatliche Veterinärinstitut hat sieben Arten getestet. Es hat Quecksilber als Ursache für das Fischsterben ausgeschlossen.» Man warte nun auf die Ergebnisse von Untersuchungen auf andere Schadstoffe.

Nach Angaben von Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel weist die Oder «sehr stark erhöhte Salzfrachten» auf. Der Begriff Salzfrachten bezeichnet im Wasser gelöste Salze. Polens Regierung vermutet, dass der Fluss mit Chemie-Abfällen vergiftet wurde.

Die mutmasslich für das Fischsterben verantwortlichen hochgiftigen Stoffe könnten noch am Freitagabend die Odermündung bei Stettin erreichen. Abhängig von Wind- und Strömungsverhältnissen könnten die Schadstoffe den mecklenburg-vorpommerschen Teil des Oderhaffs, das Kleine Haff, im Laufe des Samstags erreichen, wie es in einer am Freitagabend veröffentlichten Erklärung des Ministeriums für Umwelt von Mecklenburg-Vorpommern hiess.

Das Ministerium rät darin, aufs Angeln und Fischen zu verzichten und kein Wasser aus dem Kleinen Haff zu entnehmen. Die zuständigen Behörden beobachten die Situation demnach aufmerksam, eine Untersuchung von Gewässer- und Fischproben werde vorbereitet.

«Hoch toxischer Stoff»

Laut einem Bericht des Rundfunks Berlin-Brandenburg stiessen Mitarbeiter des Landeslabors Berlin-Brandenburg bei der Analyse von Wasserproben auf sehr hohe Konzentrationen des hochgiftigen Schwermetalls Quecksilber. Demnach war aber unklar, ob daneben weitere Chemikalien eine Rolle spielen könnten.

Die Oder entspricht in Tschechien, fliesst durch Polen und bildet einen Teil der Grenze zwischen Polen und Deutschland. Der Fluss ist 866 Kilometer lang. Bildquelle: commons.wikimedia.org

Die bislang noch unbekannte Quelle der Verschmutzung liegt offenbar in Polen, auch dort reagierten die Behörden inzwischen. Bereits am Donnerstag hatte das Brandenburger Umweltministerium von ersten Erkenntnissen zu einem «hoch toxischen Stoff» gesprochen, der offensichtlich mit dem Wasser der Oder in Richtung Ostsee ströme.

Auf deutscher Seite hatten die Behörden am Dienstag erste Hinweise auf ein ungewöhnliches Fischsterben erreicht, in der Folge gaben sie in rascher Folge Warnmeldungen an die Bevölkerung heraus und leiteten Gegenmassnahmen ein. Die Menschen wurden unter anderem aufgerufen, Kontakt mit dem Wasser zu meiden und dieses nicht zu verwenden. Gewässer wie die sogenannte Alte Oder wurden abgetrennt, um verunreinigtes Wasser am Eindringen zu hindern.

Hinweise bereits im Juli

Nach Berichten aus Polen gab es dort bereits gegen Ende Juli erste Hinweise auf eine Gewässerverschmutzung und tote Fische bei Olawa, etwa 25 Kilometer südwestlich von Breslau. Allerdings reagierten die Behörden dort ebenfalls erst in dieser Woche, als sich die Situation deutlich verschlimmerte und tonnenweise tote Fische auf polnischer Seite an der Oder entdeckt wurden.

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki räumte ein, am «9. oder 10. August» informiert worden zu sein. «Es ist eindeutig, dass ich zu spät davon erfahren habe. Die betroffenen Behörden hätten mich früher informieren müssen», sagte Morawiecki vor Journalisten im westpolnischen Gorzow Wielkopolski.

Das Ausmass der Verschmutzung sei «sehr gross, gross genug, um sagen zu können, dass die Oder Jahre brauchen wird, um zu ihrem Naturzustand zurückzufinden», sagte Morawiecki. Foto: Lech Muszynski (Keystone)

In den vergangenen Tagen waren entlang des Grenzflusses auf deutscher Seite mehrere Tonnen toter Fische aus dem Fluss geholt worden. Fischer sammelten massenweise Kadaver entlang des Ufers ein.

Die polnischen Behörden haben eine Belohnung von rund 200’000 Franken für Hinweise auf den Verursacher der Gewässerverschmutzung ausgesetzt. Vize-Innenminister Maciej Wasik teilte am Samstag mit, «eine Belohnung von einer Million Zloty» solle dabei helfen, «die Verantwortlichen dieser Umweltkatastrophe zu finden».

AFP

