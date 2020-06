Ein Abend unter Platanen – Eine unerwartete 14-Punkte-Landung Wir suchten frische Luft, ein lauschiges Plätzchen und anständiges Essen. Und fanden mehr als das in einem unscheinbaren Quartier Winterthurs. Meinung Hélène Arnet

Richtig gut: Das Lammnierstück mit Dörrtomaten-Ravioli ist im Al Giardino ein Klassiker. Bild: Anna -Tia Buss

Wir sind sehr unbedarft im Al Giardino an der Tösstalstrasse in Winterthur eingekehrt. Wir suchten ein Lokal auf halber Strecke zwischen Bodensee, wo mein Begleiter herkam, und Zürich. Wir suchten ein Lokal, bei dem man Corona-kompatibel möglichst an der frischen Luft sitzen kann. Und die Wetterprognosen liessen darauf schliessen, dass wir froh um etwas Windschatten und Schermen sein könnten.