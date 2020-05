Abendessen im Da Angela – Eine verspätete Würdigung eines Klassikers mit Klasse Nach vielen Jahren besuchten wir Anfang März wieder mal den schicken Italiener in Altstetten. Dann kam der Lockdown – weshalb diese Würdigung nun mit Verspätung erscheint. Thomas Wyss

Rock’n’Roll in der Küche und dennoch Grandezza auf den Tellern – das ist das Werk von Gennaro Pugliese, dem Chefkoch im Ristorante Da Angela in Zürich-Altstetten. Fotos: Boris Müller

Zürich als Genussdürre? Unvorstellbar! Nun, tatsächlich konnte man jene Gastlokale, die imstande waren, eine betörende Kulinaria aufzutischen, noch vor ein paar Dekaden an zwei Händen abzählen. Was bei Gourmets natürlich zu Problemen führte. Im Da Angela zum Beispiel – das war eine solche «Rarität» – bin ich beim Versuch, spontan einen Tisch zu ergattern, gleich zweimal angebrannt.

Speziell blöd war, dass ich in beiden Fällen den grossen «Romeo» raushängen und eine «Julia» mittels zauberhafter Soiree beeindrucken wollte (wenigstens wars nicht zweimal dieselbe Dame). Das dritte Mal ging ich mit Kumpels und Reservierung hin. Trotz fehlender Romantik war es unvergesslich – bessere Scaloppine al Marsala, so meine feste Überzeugung, würde ich in diesem Leben nicht mehr essen, hinzu kam meine Amarone-Premiere, ein «erstes Mal», das man nie mehr vergisst (auch preislich).

Die unabsichtliche Untreue

Tempi passati. Das Da Angela, heute geführt von Anja Pagani und Mike Thomi, ist längst zum Klassiker geworden, in der Küche kreiert die Crew um Gennaro Pugliese Gerichte auf 14-«Gault Millau»-Punkte-Niveau. Ich wiederum war ewig nicht mehr da – die sich unablässig vermehrenden Reize des hiesigen Gastroangebots verdrehen mir Kopf und Sinne bisweilen so sehr, dass ich der einen oder anderen alten Liebe ungewollt untreu geworden bin. Shame on me.

Umso grösser ist dann die Aufregung an diesem kühlen Montag im März, als wir den edlen Italiener hinterm Letzipark betreten. Obwohl in den Medien immer unheilvollere Virusgeschichten zirkulieren, ist das Da Angela gut gefüllt. Bald schon serviert uns die aufgestellte Roberta Apéro und Amuse-Bouche, schwärmt von Spezialitäten – und weil wir uns beim offenen Wein nicht entscheiden können, bringt sie je ein Probierglas der beiden Kandidaten.

Ristorante Da Angela Infos einblenden – Preis-Leistungs-Verhältnis Bei einem Lokal, dem der Volksmund das Prädikat «Edelitaliener» verliehen hat, findet man keine Teller zu Dumpingreisen. Dennoch steigen die Preise nicht ins Astronomische, die «primi piatti» übersteigen kaum je 25 Franken, bei den Secondi liegt die Grenze bei 65 Franken – und der Gegenwert mundet tatsächlich so gut, wie er aussieht. – Ambiance Weiss gedeckte Tische mit Blumenbouquets, gedämpftes Licht, zwischen allen Tischen ein angenehmer «Diskretionsabstand», der auch intimere Gespräche ermöglicht, auf dem Parkplatz ein paar sportliche Schlitten – dafür ist das Da Angela bekannt. Und doch ist das Ambiente weder elitär noch unterkühlt, es ist einfach die etwas gediegenere Form der Italianità. – Service Die Gästin ist Königin, der Gast König: Das Da-Angela-Personal weiss, wie Aufmerksamkeit und stilvolles Bedienen geht. Doch dem ganzen Knigge-Gebot zum Trotz wirken die Kellnerin und Kellner nicht steif, sondern fidel und munter. – So kommt man mit dem ÖV hin Das Lokal liegt je ein paar Minuten von den Haltestellen «Letzipark» oder «SBB Werkstätte» der Buslinie 31 entfernt. – Adresse und Öffnungszeiten Hohlstrasse 449, 8048 Zürich. Mo–Fr 11.45–14.30 und 18–24 Uhr, Sa 18–24 Uhr, So geschlossen. Tel. 044 492 29 31. Zur Website

«So ist das halt, wenn ein Klassiker Klasse hat», artikuliert meine Begleiterin das passende geflügelte Wort, dann bestellt sie als Vorspeise das piemontesische Tatar (26 Fr., ihr Urteil: «Bitte mehr davon!») und als Hauptgang das Ossobuco mit Polentaküchlein (45 Fr., «Crazy Mahaizy!»). Ich beginne mit Safran-Birnen-Ravioli (24.50 Fr., «eine Sinfonie für die Sinne!») und fahre fort mit Lammkoteletts mit Pistazienkruste, Karotten-Ingwer-Crème, Blumenkohl und schwarzem Knoblauch (47 Fr., «eine Sinfonie für die Sinne II»). Beim Wein hat sich der lombardische Amedeo (10 Fr. / dl) durchgesetzt, er wird rasch zum Freund.

Sieht genauso gut aus, wie es mundet: Die Lammkoteletts mit Pistazienkruste, Karotten-Ingwer-Crème, knusprigem Blumenkohl und schwarzem Knoblauch (die Tulpen sind inzwischen natürlich durch ein saisonales Bouquet ersetzt).

Die «vollschlanke» Süssspeise

Wieso aufhören, wenns am schönsten ist? Also teilen wir zum Espresso das uns bis dato unbekannte Dessert «Crema Russa» (11 Fr.) – die Süssspeise entpuppt sich als vollschlanke Melange aus Eigelb, Zucker, Rahm und Rum; es ist das einzige Mal an diesem Abend, dass sich unsere Begeisterung in Grenzen hält.

Eine Woche später beschliesst der Bund den Lockdown, deshalb erscheint diese Würdigung nun mit gewisser Verspätung – aber dennoch voller Nachfreude!

