Für einen Grossangriff eher nicht bereit: russische Soldaten. Foto: epa/keystone

Russlands Aussenminister hat bekräftigt, dass Moskau nicht an Verhandlungen interessiert ist, sondern den Krieg gegen die Ukraine fortführen und die Regierung in Kiew stürzen will. Machthaber Wladimir Putin zufolge kann der Krieg notfalls noch Jahre dauern. Nicht von ungefähr lässt Putin Hunderttausende neue Soldaten einberufen und versichert, das Budget, um die Armee auszurüsten und zu modernisieren, sei unbegrenzt. Schätzungen reichen bis zur Aufstockung der russischen Armee um eine halbe Million Soldaten – zumindest auf dem Papier.