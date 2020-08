Wandern auf dem Innsbruck-Trek – Eine Woche voller Gegensätze Raus aus der Stadt, rein in die Bergwelt: so das Motto des Innsbruck-Treks. Die Wandertour beginnt und endet in der Tiroler Alpenstadt und ist ebenso aussichts- wie kontrastreich. Giuseppe Wüest

Rauf auf den Berg: Blick vom Karwendel ins Inntal und auf Innsbruck. Foto: Imago

In der Stadt leben, mit allen Bequemlichkeiten und Reizen – und sich in der Natur und am Berg die elementareren Lebenskräfte zurückholen: Das scheint das Charakteristische einer Bergstadt wie Innsbruck zu sein. Genau das ist auch der Gedanke hinter dem Innsbruck-Trek: So nennt sich eine im vergangenen Sommer lancierte Weitwanderrunde, für die sich die Tiroler Landeshauptstadt und die Gemeinden der Region zusammengetan haben.