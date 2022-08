Sweet Home: Homestory – Eine Wohnung wie ein Haus Die charmante Wohnung von Andrea Schubert und Oliver Schäfer überrascht – auch mit cleverer Architektur und viel Gemütlichkeit. Marianne Kohler Nizamuddin

Alle Fotos: Rita Palanikumar für Sweet Home

Ziemlich genau zwischen Horgen und Oberrieden steht das uralte Zürcher Landhaus mit modernem Anbau, indem sich die Wohnung von Andrea Schubert und Oliver Schäfer befindet. Das Paar, das den Online Concept Store 02.07 Lifestyle gründete, ist vor vier Jahren zusammen- und hier eingezogen. Bei der Besichtigung der Wohnung dachten die beiden nicht, dass sie diese bekommen würden. Sie erzählten, dass damals ein grosser Andrang herrschte, es vor dem Haus von chicen Autos nur so wimmelte und einige Anwärter bereits Räume ausmassen und Einrichtungen planten. So waren Andrea und Oliver, die sich sofort in diese besondere Wohnung verliebten, überrascht, als sie kurz darauf die Zusage erhielten. Andrea gesteht, dass sie immer Glück hatte und jeweils alle Wohnungen bekommen hätte, die sie wirklich wollte.