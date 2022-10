Paul Rechsteiner – Eine zentrale Figur der Linken Der amtsälteste Parlamentarier und SP-Ständerat verlässt die politische Bühne in Bern. Er gehörte zu den einflussreichsten Politikern und setzte sich stets für sozial Schwächere ein.

Paul Rechsteiner als Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB im August 2001. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Paul Rechsteiner verkörperte einen neuen Typ von Gewerkschafter. Den Zwängen des etablierten Machtgefüges widersetzte er sich lange nicht nur durch Verweigerung von dunklem Anzug und Krawatte, sondern auch mit messerscharfem Intellekt.

Rechsteiner kämpfte mit Fakten und offenem Visier: «Wir müssen uns unsere eigene kämpferische Geschichte wieder aneignen», sagte er 1998 mit Blick auf den 80. Jahrestag des Generalstreiks von 1918. Gemeinsam seien auch die vermeintlich Machtlosen eine Macht.

1998 war ein Schlüsseljahr. Paul Rechsteiner wurde Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB), den er während 20 Jahren entscheidend prägte. Die Verteidigung der Interessen der Lohnabhängigen und Rentnerinnen und Rentner lag ihm immer besonders am Herzen. «Es gibt immer noch viele Leute, die angewiesen sind auf einen funktionierenden Sozialstaat», sagte er in einem TV-Interview zum seinem 70. Geburtstag.

Bundesrat Adolf Ogi diskutiert am 9. Dezember 1999 im Nationalrat während der Debatte um die «Umverteilungsinitiative» mit Paul Rechsteiner. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Die Wahl zum SGB-Präsidenten führte zu einer Schwerpunktverlagerung der parlamentarischen Arbeit. Realisiert wurden unter anderem seine Anliegen zur Insolvenzdeckung in der beruflichen Vorsorge und für die Ratifikation der Uno-Menschenrechtspakte. An zahlreichen Volksbegehren war er verantwortlich beteiligt, so unter anderem bei den Mieterschutzinitiativen, «Schweiz ohne Schnüffelpolizei» und sozialpolitischen Initiativen.

System-Fehler aufdecken

Zur Gewerkschaftspolitik kam er durch seinen Beruf. Der St. Galler, der in Freiburg in nur vier Jahren sein Jus-Studium absolvierte, arbeitet seit 1980 als selbständiger Rechtsanwalt. Rechsteiner war Vertrauensanwalt verschiedener Gewerkschaften und führte Pilotprozesse im Arbeitsrecht und in Lohngleichheitsfragen. Noch immer vertritt der 70-Jährige vor Gericht als Strafverteidiger sozial Schwächere. Er sagte einmal: «Ich wurde sehr früh dafür sensibilisiert, was Machtverhältnisse sind.»

In Beruf und Politik deckte Paul Rechsteiner immer wieder System-Fehler auf. Erfolgreich vertrat er etwa die Belegschaft im Fall der ausgehöhlten Pensionskasse der Omag in Mels. Bei der Spinnerei Murg sorgte er für die Gründung einer Transfer-Organisation, und er lancierte die Kampagne gegen die Abspaltung des Textildrucks bei Heberlein in Wattwil.

Paul Rechsteiner mit Michael Walther und Urs Höltschi vom Initiativkomitee «40 Waffenplätze sind genug» bei einer Pressekonferenz vor der Abstimmung vom 6. Juni am 20. April 1993. Foto: Jürg Müller (Keystone)

Im Rest der Schweiz war er wegen seines Einsatzes gegen den Waffenplatz Neuchlen-Anschwilen und für die Rehabilitation des Judenretters Paul Grüninger bekannt geworden. Seit 1998 ist er Mitglied des Stiftungsrates der Paul Grüninger Stiftung, seit 2019 dessen Präsident.

Rechsteiner begann seine politische Karriere 1977 im St. Galler Stadtparlament. Von 1984 bis 1986 vertrat er die SP im Kantonsrat. Als er vor 36 Jahren erstmals im Nationalrat auftrat, war er mit seinem offenen Hemdkragen ein Bürgerschreck und «enfant terrible».

«Bürgerschreck»: Portrait des Nationalrats Paul Rechsteiner, aufgenommen am 15. November 1987 in Bern. Foto: Keystone

In den ersten Jahren im Nationalrat waren Fragen der Rechtsetzung und der Sozialen Sicherheit zentral. Mit der Wahl in den Ständerat kam ab 2011 als Schwerpunkt die Interessen der Ostschweizer hinzu. Der SP-Kandidat, der eigentlich das Rampenlicht scheute, eroberte den Sitz von der CVP. Auch SVP-Schwergewicht Toni Brunner konnte nichts daran ändern.

Die seriöse und nüchterne Art von Rechsteiner überzeugte die Wählerinnen und Wähler bis tief in das bürgerliche Lager. Der Wahlkampfschwerpunkt «Gute Renten, gute Löhne» und ein intensiver Strassenwahlkampf sorgten für viel Bewegung im konservativen Landkanton. Rechsteiners Ständerats-Triumph hielt auch 2015 und 2019 an.

Trotz seiner politischen Prinzipien war Paul Rechsteiner immer wieder für Überraschungen gut. In der Kleinen Kammer verstand er es, mit der St. Galler FDP-Vertreterin Karin Keller-Sutter zusammenarbeiten und für den Kanton St. Gallen Erfolge zu verbuchen, etwa beim Bahnausbau im Rheintal.

«Nur weil wir uns regionalpolitisch gut verstehen, ist er nicht nach rechts gerückt und ich nicht nach links. Da sind wir zu gefestigt in unseren Positionen», brachte es die heutige Bundesrätin 2018 auf den Punkt.

Vereinfachter Zugang zum roten Pass

Kein Erfolg war seinem Einsatz für das Ende der «Dreivierteldemokratie» beschieden. Rechsteiner lancierte 2021 eine Einbürgerungsoffensive: Wer hier geboren und aufgewachsen sei, solle als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft anerkannt werden. Heute könne mehr als ein Viertel der Bevölkerung nicht stimmen und wählen - obwohl die Schweiz in Wahrheit die Heimat vieler Betroffener sei. «Wenn Kinder von unten kommen, zum Beispiel Migrantenkinder, dann spüren sie sehr schnell, wie die Gesellschaft strukturiert ist und dass es ein Machtgefälle gibt. Und man gibt es ihnen auch zu spüren, zum Beispiel in der Schule.» Rechsteiner machte für seinen Vorstoss menschenrechtliche und demokratiepolitische Gründe geltend. Doch der Ständerat wollte keinen Systemwechsel und lehnte die Motion ab.

Paul Rechsteiner während der Frühlingssession im März 2021 im Ständerat Bern. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Zuletzt kämpfte er gegen die AHV-Vorlagen. «Die Banken, Versicherungen und ihre Handlanger im Parlament reden die AHV seit ihrer Gründung systematisch schlecht», betonte der SP-Politiker.

Diese Schwarzmalerei habe einen einfachen Grund: «Mit der AHV können sie keinen Gewinn machen, ganz im Gegensatz zur zweiten und dritten Säule.» Rechsteiner reichte erfolgreich eine Motion für einen vollumfänglichen Teuerungsausgleich bei den Renten ein.

SDA/Nina Fargahi

Fehler gefunden?Jetzt melden.