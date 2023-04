Frauen in Zürcher Zünften – Eine Zunft genderte sogar bereits 1336 Die Zunft zur Meisen lässt – erst einmal auf Probe – Frauen als Zünfterinnen am Sechseläuten mitlaufen. Damit geht sie zurück zu den Wurzeln. Hélène Arnet

Bild aus den Anfängen der Zunft zu Wiedikon aus dem Jahr 1898. Zünftersfrauen waren – wenigstens auf diesem Bild – noch mittendrin. Foto: Zunft zu Wiedikon

Der ausgewiesene Experte für die Stadtzürcher Geschichte – und Zünfter – Helmut Meyer bringt es auf den Punkt: «In Zürich gab es keine spezifischen Frauenzünfte. Vielmehr gab es in jeder Zunft Männer und Frauen.» Mit diesem Satz in seinem Buch über das «Zünftige Zürich» rückt er zurecht, was in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder zu hitzigen Diskussionen geführt hat.