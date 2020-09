Corona im Zürcher Milieu – Eine zweite Prostituierte ist angesteckt Seit Sonntag befinden sich rund 50 Frauen in einem Haus im Zürcher Kreis 4 in Quarantäne, nachdem eine Kollegin positiv auf Covid-19 getestet wurde. Nun weitet sich der Fall aus. Susanne Anderegg

In den obersten drei Stockwerken haben 50 Frauen aus Afrika als Prostituierte gearbeitet. Jetzt dürfen sie weder arbeiten noch hinausgehen. Foto: Urs Jaudas

Dass es nicht bei dem einen Fall bleiben würde, war zu erwarten: In dem Haus an der Langstrasse 108 wohnen über der Lugano-Bar Dutzende Prostituierte sehr eng zusammen. Die Zimmer in den obersten drei Stockwerken sind an Frauen aus Afrika vermietet, manchmal teilten sich drei oder vier Frauen ein Zimmer.