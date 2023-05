Wer fiel auf, wer fiel ab? – Einen wie ihn brauchen die Grasshoppers auch in Zukunft Hayao Kawabe glänzt auch in seiner zweiten Super-League-Saison und überragt. Welche GC-Spieler sonst noch auf- und welche abfielen. Marcel Rohner

Aufgefallen

Hayao Kawabe, 27, Mittelfeld

Über die ganze Saison gesehen der beste GC-Spieler: Der Japaner Hayao Kawabe, hier mit Teamkollege und Landsmann Ayumu Seko. Foto: Claudio Thomas (Freshfocus)

Trug diese Mannschaft phasenweise durch die Super League. Bester GC-Spieler der Saison, auch wenn er zuletzt in einem Formtief steckte. Insgesamt kommt er auf 9 Tore und 8 Assists. Zur Einordnung: Der Letzte von GC, der in der Super League 17 oder mehr Skorerpunkte in einer Saison erzielte, war der Brasilianer Caio 2016/17. Einen wie Kawabe braucht GC auch in Zukunft. Denn der ausgeliehene Japaner geht zu den Wolverhampton Wanderers, denen er gehört. Und dann? Alles offen, trotz all der Lobeshymnen in der Schweiz scheint klar: Die Premier League ist eine Nummer zu gross.