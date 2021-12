18 Spiele, 40 Punkte, Platz 1 - Einer macht viele besser – das ist die Halbzeitsbilanz des FCZ

18 Spiele, 40 Punkte, Platz 1 – Einer macht viele besser – das ist die Halbzeitbilanz des FCZ Eine Metamorphose, ein Subaru Justy und ein Füdliwackler, der noch nicht bringt, was er soll: Die Hinrunde des FCZ hat es in sich. Florian Raz Christian Zürcher

Wenn es eine Symbolfigur braucht für die überzeugende Hinrunde des FCZ, dann ist es Stürmer Assan Ceesay. Foto: Reto Oeschger

Die Gewinner

Assan Ceesay (17 Spiele, 11 Tore, 6 Assists)

Wie einfach es sein muss, Fussballtrainer zu sein! Gut, man muss damit leben können, dass man ein Team erhält, von dem alle sagen, es habe halt leider keinen echten Goalgetter im Team. Aber dann erklärt André Breitenreiter einfach, es helfe in der Regel, wenn der Ball grundsätzlich in Richtung Tor gehe – statt meterweit daneben. Dazu sei es hilfreich, den Innenrist statt den Vollspann zu nutzen. Also geht Assan Ceesay hin, schiesst 11 Tore und gibt dazu 6 Assists. Fragt sich bloss, warum das nicht alle Trainer so machen.