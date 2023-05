Serie «Ein Tag im Leben» – «Einer sagte mal zu mir: ‹Great job, don’t touch the piano!›» Michael Meier (33) ist Klavierbauer und Konzertstimmer. Erkältet sich ein Flügel, wird er auch mal zum Notarzt. Stefan Boss (Das Magazin)

Foto: Stefan Boss

Wenn im Basler Stadtcasino am Abend ein grosses Konzert ansteht und ein Starpianist wie Lang Lang auftritt, bin ich schon leicht nervös. Ich gehe wenn möglich gleich am Morgen um acht Uhr in den Konzertsaal, um den Flügel zu stimmen. Den ersten Ton, das a1, stimme ich mithilfe eines elektronischen Geräts auf 442 Hertz, dann alle anderen Töne nach meinem Gehör. Ich drehe mit einem Stimmhammer vorsichtig am Wirbel jeder Saite. Dabei muss die Spannung über die ganze Saite verteilt sein, sonst verstimmt sie sich gleich wieder. In Terzen und Oktaven steige ich über die Tastatur rauf und runter. Das Ziel ist, dass alle Töne harmonieren.