Der Patisserie-Klassiker in Zürich – Einer wirbt mit «die beste Cremeschnitte der Schweiz» Die Kombination von Vanillecreme und Blätterteig gehört zu den beliebtesten Desserts überhaupt. Wir testeten vier Sorten – und wurden fast überall glücklich. Emil Bischofberger

Handarbeit von A bis Z: Cremeschnitten-Herstellung bei Honold. Foto: Doris Fanconi

Wir hätten es nicht für möglich gehalten: Doch selbst so etwas Beliebtes wie die Cremeschnitte kann polarisieren. Wir machten auf der Redaktion eine kleine Umfrage, wo in der Stadt sie für die beliebte Süssspeise hinfahren würden – und erhielten interessante Tipps. Und von einem Kollegen eine sehr dezidierte Meinung: «Cremeschnitten sind des Teufels und stehen in der Kategorie der überbewertetsten Desserts wohl nur in Konkurrenz mit Vermicelles.» Davon liessen wir uns nicht abschrecken und testen folgende vier Varianten.

Hiltl, Sihlstrasse