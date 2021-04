Sweet Home: Outdoor-Ideen – Einfach nur raus! Ob in den Wald, in den Park oder auf den Balkon – diese Ideen machen Lust darauf, den eigenen vier Wänden zu entfliehen. Marianne Kohler Nizamuddin

Machen Sie einen Ausflug ins Grüne

Leben unter freiem Himmel: Eine Flucht, die man sich ab und zu gönnen sollte. Liege und Foto: Madam Stoltz

Also ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, aber mit fällt in letzter Zeit schon öfter mal die Decke auf den Kopf. Ich freue mich auf einen beruflichen Ausflug nach St. Margrethen nächste Woche, denn ich gehe schon so lange bloss noch in den Wald und in meine Quartiergeschäfte. Kürzlich musste ich zwar in die Stadt runter, um Strümpfe einzukaufen, denn unser Hündchen Daisy hat mir praktisch alle mit ihren spitzen Milchzähnen durchlöchert. Und da dachte ich, wenn ich es nun schon an die Bahnhofstrasse geschafft habe und sogar an der mir zutiefst verhassten Schlange vor Louis Vuitton vorbeigegangen bin, könnte ich doch einen Abstecher zu Orell Füssli machen, dessen englische Etage mich jeweils wenigstens ein klitzekleines Bisschen nach London entführte. Doch leider wurde auch diese unterdessen umgebaut und mir leuchteten zu meinem Entsetzen Bücher und Kram in Pink, Türkis und Lila entgegen. Ach, wie vermisse ich den Daunt Bookshop! Da bleibt nur noch die Flucht in die Natur. Und wenn ich es schaffe, unter solchen Birken zu liegen, dann greife ich nach Tschechov oder Goethe – und zwar in antiquarischer Version!

Suchen Sie nach dem geheimen Garten

Abschalten: Einen hübschen Platz suchen und die Seele baumeln lassen. Wohnaccessoires, Rattan h ängekorb und Foto: Broste Copenhagen

Vielleicht findet sich da draussen noch irgendwo ein Plätzchen, an dem keine Rentner versuchen, auf E-Bikes Lewis Hamiltons Tempo zu kopieren. Oder wo sich keine ach so hippe Familien treffen und das hinterlassen, was wir Hundehalter tapfer in roten Plastiksäcken aufsammeln. Dies wäre dann ein Ort, der wie «der geheime Garten» die Seele flickt und alles heilt.

Spielen Sie die Prinzessin auf der Erbse

Weich gebettet: Auch draussen lohnt es sich , auf Komfort zu setzen. Matratzenkissen und Foto: Bungalow

Wir müssen schon so lange so vernünftig und stark sein. Gönnen Sie sich Momente der Empfindlichkeit. Sie müssen nicht zwingend mit Maske auf einen Tisch im Gartenrestaurant warten und sich registrieren, um endlich was zu geniessen, das sie nicht selbst kochen mussten. Machen Sie sich ein einfaches Sandwich und entfliehen Sie mit vielen Kissen in den Garten oder in den nächsten Park. Gönnen Sie sich eine hübsche Liege. Denn niemand zwingt Sie, auf dem Klappstuhl zu sitzen oder auf der Picknickdecke zu frieren.

Kreieren Sie Ihr kleines Paradies

Kleiner Balkon: Grosse Ideen v e rwandeln ihn in e in Paradies. Foto über: Happy Interior Blog

Wenn Sie einen kleinen Balkon haben, gibt es zwei Möglichkeiten, diesen zu nutzen. Die eine wäre die mit Selbstmitleid und der Überzeugung, dass sich eh nicht viel aus den paar Quadratmetern rausholen lässt. Die andere aber braucht ein wenig Tatkraft und Vorstellungsvermögen. Mit einer geschickten Montage von Blumenkistchen, einem hübschen Boden, kleinen Möbeln und einem cleveren Styling machen Sie kleine Balkone ganz gross – und kreieren sich selber ein Paradies. Lesen Sie dazu auch diesen Beitrag: 12 erstklassige Balkonideen.

Flüchten Sie nach Paris

Fenster auf: Manchmal erblickt man ein Stück Welt, nach dem man sich sehnt. Foto über: Gardenista

Und wenn der Balkon fehlt, dann denken Sie an Paris. Nein, nicht an das unmögliche oder schwierige Reisen dorthin, sondern das, was Paris uns immer mal wieder ins Ohr flüstert. Nämlich, dass Romantik ganz selbstverständlich ist und auf kleinem Platz mehr Intimität entstehen kann. Und, dass es sich immer lohnt, auch den kleinsten Aussenraum zu begrünen oder zumindest das Fenster zu öffnen, um den Vögeln zuzuhören und den Duft von frischen Croissants aus der Bäckerei vis à vis einzuatmen. Falls das nicht klappt, schauen Sie wieder mal «A Bout de Souffle» mit Jean-Paul Belmondo und Jean Seberg, tauchen Sie in Simenon Maigrets Romane oder geben Sie sich «Emily in Paris» hin.

Zaubern Sie einen weissen Garten

Stilstatement: Weisse Blumen machen einen Balkon elegant. Foto über: Balcony Garden Web

Nein, ich habe es nicht geschafft, wie letzten Frühling vorgenommen, Gartenbeete zu kreieren oder Blumen und Gemüse anzupflanzen. Mein Daumen ist einfach zu wenig grün oder meine anderen Interessen fesseln mich mehr. Doch auf meinem Balkon blüht immer etwas. Wenn ich chicer wäre, dann hätte ich auch mal einen weissen Balkon. Denn weisse Gärten und weisse Blumen sind einfach wunderbar elegant! Wussten Sie, dass die Schriftstellerin und Freundin von Virginia Woolf, Vita Sackville-West, den berühmtesten weissen Garten kreierte? Wenn Sie wie ich zu wenig Geduld zum Gärtnern haben, dann lesen Sie «The Edwardians» von ihr – am besten im Garten!

Üben Sie sich in Topfgärtnerei

Gärtnern in der Stadt: Das g eht am einfachsten mit Töpfen. Foto: Bungalow

Oder Sie üben sich in Topfgärtnerei. Das geht einfach: Sie pflanzen einfach hübsche Pflanzen in hübsche Töpfe – das kann jeder! Damit diese gut zur Geltung kommen, platzieren Sie sie auf unterschiedlich hohen Möbeln und in verschiedenen Gefässen. Wagen Sie sich auch ans Spalier und lassen Sie Schlingpflanzen darum herum winden und wuchern.

Feiern Sie!

Dinnieren im Freien: Zusammen mit Freunden Momente geniessen . Foto: Madam Stoltz

Jetzt, wo es endlich wärmer wird, sollten wir diese Tatsache feiern. Feiern Sie auch, dass sie gesund sind oder ganz einfach einen schönen Moment. Feste sind dazu da, um diese Momente zu leben und zu vergessen, was war und was wird. Das bedeutet nicht, dass ich Sie nun dazu aufrufe, grosse, wilde Partys zu feiern. Aber ab und zu vor den aktuellen Entbehrungen zu flüchten, auch im kleinen Rahmen, tut gut.

Leserbriefkasten Infos einblenden Teilen Sie Ihre Ideen, Ihre Einrichtungsbeispiele oder Rezepte mit Sweet Home, ich freue mich auf Ihre Post: marianne.kohler@tamedia.ch.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.