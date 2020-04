Schoggiosterhasen im Test – Einfach zum Anbeissen Die Confiserien sind geöffnet – also haben wir klassische Sitzhasen aus Milchschokolade getestet und wissen, welcher der beste ist. Claudia Schmid

Nur einer dieser sechs kann gewinnen: Die Auswahl der Osterhasen. Bild: Moira Jurt

Die Schokolade-Osterhasen fristen dieses Jahr in den Geschäften ein einsames Dasein: Die Zürcher Confiserien sind zwar offen, aber viele Kunden sind vor den Feiertagen wegen des Lockdowns nicht in Kaufstimmung geraten. Es war also ein Leichtes, kurz vor Ostern sechs vergleichbare Test-Exemplare zusammenzutragen. Degustiert wurde blind; wir vergaben für den Gesamteindruck Noten von 1-5, wobei 5 als Bestnote gilt.