Spitzentreffen 2022: Der angebliche deutsche «Exilkanzler» Ralph Thomas Niemeyer trifft in Russland Aussenminister Sergei Lawrow. Foto: Privat

Über die Filmchen lachte kürzlich halb Deutschland. Ralph T. Niemeyer, ein Mittfünfziger in Anzug und Krawatte, steht in einem Flieger nach Russland und behauptet, die «BRD-Verwaltung» sei suspendiert, eine «Exilregierung» mit ihm an der Spitze übernehme nun die völkerrechtliche Vertretung Deutschlands.

Weitere Videos und Fotos, die Niemeyer auf dem Nachrichtenkanal Telegram veröffentlichte, zeigen den «Exilkanzler» danach mit Stützen von Präsident Wladimir Putin. Ob in Moskau oder Wladiwostok, mit Aussenminister Sergei Lawrow, Putins Sprecher Dmitri Peskow oder Gazprom-Chef Alexei Miller – Niemeyer wird vom Regime empfangen und lächelt jovial in die Kameras.

Der Kreml betrachte Deutschland längst als Kriegspartei, erklärte Niemeyer seine Einladung, und sei froh, dass es alternative Kanäle gebe, um wieder ins Gespräch zu kommen. Das russische Aussenministerium habe seine Regierung «de facto» bereits anerkannt. Gazprom wiederum habe ihm angeboten, Deutschland durch die Pipeline Nord Stream 2 wieder mit Gas zu versorgen. Falls BRD-Kanzler Olaf Scholz das Angebot ausschlage, so Niemeyer, werde er es halt für Deutschland annehmen.

Verhaftung bei der Einreise?

Auf der Rückreise meldete sich Niemeyer erneut. Er habe von seinen Verhandlungen «Ergebnisse» mitgebracht, «fairerweise» solle aber Scholz als Erster davon erfahren. Kurz darauf klang er in deutschen Medien plötzlich kleinlaut: Er sei in Sorge, bei seiner Einreise nach Deutschland verhaftet zu werden.

In einem Gespräch mit dem Onlineportal T-Online relativierte Niemeyer manche seiner Aussagen und gab an, einige Videos gelöscht zu haben. Die Russen hätten ihn eben nur unter der Bedingung eingeladen, dass er auch wirklich für Deutschland spreche. Amtsanmassung, Niemeyer weiss das, ist in Deutschland ein Delikt, auf das Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren stehen.

Ob der Mann selbst glaubt, was er sagt und tut, ist schwer auszumachen. Gewiss ist, dass das russische Regime ihn als willige Marionette für seine deutschlandfeindliche Propaganda benutzt.

Niemeyer, in Bonn als Sohn eines Ministerialbeamten aufgewachsen, fiel in der Vergangenheit immer wieder als Irrlicht auf. Er war schon Journalist und Filmproduzent, Finanzberater und Autor, Kleinunternehmer und Propagandist, kandidierte für drei Parteien erfolglos für den Bundestag, steckte meist in Geldnot, stand oft vor Gericht und wurde mindestens zweimal wegen Betrügereien verurteilt.

Spitzenhochzeit 1997: Sahra Wagenknecht, damals eine Hoffnung des kommunistischen Flügels der Partei des Demokratischen Sozialismus, heiratet Ralph T. Niemeyer. Foto: Jens Meyer (AP)

15 Jahre lang war der schillernde Vogel mit Sahra Wagenknecht verheiratet, der populärsten Politikerin der deutschen Linkspartei. Niemeyer zeugte in dieser Zeit drei Kinder mit drei verschiedenen Frauen – allerdings keines mit seiner Ehefrau. Der Bund zerbrach, als die Sozialistin sich Anfang der 2010er-Jahre in den 25 Jahre älteren Linken-Gründer und ehemaligen SPD-Chef Oskar Lafontaine verliebte.

Politisch stand Niemeyer seit dem Zusammenbruch der DDR der sogenannten Reichsbürger-Bewegung nahe. Diese behaupten bis heute, Deutschland sei gar kein souveräner Staat und habe keine Verfassung – tatsächlich sei es ein Vasall der USA. Ihre Anhänger erkennen entsprechend den deutschen Staat nicht an und lehnen sich gegen dessen Institutionen und Gesetze auf.

«Das wäre Selbstüberschätzung»

In der Corona-Pandemie redete Niemeyer an grossen Demonstrationen gegen die Schutzpolitik der Regierung an, rief zum Schulterschluss von Rechten und Linken und zum allgemeinen Umsturz auf. Die neue deutsche Russlandpolitik nach dem Überfall auf die Ukraine hat ihn nun einen Schritt weitergetrieben.

Sieht Niemeyer sich als der Mann, der die deutsche Regierung stürzt? Das wäre «Selbstüberschätzung», meinte er zu T-Online. Aber Druck aufsetzen, das wolle er schon. «Sahra macht das parlamentarisch, ich ausserparlamentarisch. Wenn wir gewinnen, wünsche ich sie mir als Kanzlerin.»

Dominique Eigenmann ist seit 2015 Deutschlandkorrespondent in Berlin. Nach einem Studium der Germanistik und Philosophie in Zürich und Paris begann er 1994, für den «Tages-Anzeiger» zu schreiben. Mehr Infos @eigenmannberlin

