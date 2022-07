Tobias Lengen, stellvertretender Direktor Bildungszentrum Gesundheit Zentralschweiz: Die Lehrkräfte und Betreuerinnen für Lernende fische man aus demselben Pool wie die Fachkräfte am Bett.

Herr Lengen, es braucht in den nächsten sieben Jahren bis zu 30’000 Pflegende mehr, in Spitälern und in der Langzeitpflege. Ist es realistisch, dass wir das schaffen?

Wir haben in der Zentralschweiz in den letzten zehn Jahren die Ausbildungsplätze um 70 Prozent erhöht. In den nächsten zehn Jahren müsste der Zuwachs nochmals gegen 40 Prozent sein. Da schluckt man schon erst einmal leer. Es gibt Betriebe, die haben noch Potenzial, andere wiederum schöpfen ihre Kapazitäten bereits gut aus.