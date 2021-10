Vorbereitungen auf Strommangellage – Einkaufen ohne Strom – ein Horrorszenario Im Laden um die Ecke kommen Zweifel auf, ob wir in Zürich auf einen Strommangel vorbereitet sind. Wer hält sich schon an die Notfallpläne mit Batterieradios und Papierlisten? Marius Huber

So könnte es bei Strommangel während kontrollierter Abschaltungen aussehen: Blick auf den dunklen Zürcher Bahnhofplatz während eines Stromausfalls am 4. September 2016. Foto: Keystone/Walter Bieri

Seit kurzem schieben sich albtraumhafte Szenen in mein Bewusstsein, wenn ich in der Zürcher Coop-Filiale gleich um die Ecke mit der Rolltreppe in die Tiefe fahre.

Ich sehe Menschen, die in umherzuckenden Lichtkegeln von Taschenlampen durch diese Konsumgüterkaverne irren und sich verzweifelt an die letzten schrumpeligen Rüebli klammern. Ich höre den fürchterlichen Tumult an den Kassen, wo Leute den Tränen nah sind, weil sie kein Bargeld haben, um zu zahlen.

Solche gruseligen Details stammen nicht aus einem dystopischen Roman, sondern basieren auf offiziellen Dokumenten des Bundes. Diese beschreiben todernst den Tag, an dem bei uns das Licht ausgeht. Und dieser Tag, das wird uns derzeit von verschiedenen Seiten ins Bewusstsein gerückt, könnte näher sein, als wir glauben. Ein lang anhaltender Strommangel mit wiederholten temporären Stromabschaltungen gilt nach Expertenmeinung als grösste Bedrohung fürs Land. Ein grösseres Risiko noch als eine Pandemie. Weil: sehr hohe Eintretenswahrscheinlichkeit und enormes Schadenspotenzial.