Impfquote im Kanton Zürich – Einkommen und SVP-Anteil spielen grosse Rolle – Pass ist unwichtig Wie viele Ausländer in einer Gemeinde leben, ist für die Impfquote kaum relevant. Andere Kriterien sind ausschlaggebend. Patrick Meier , Pascal Unternährer

Die Schweiz steht mit ihrer Impfquote im internationalen Vergleich schlecht da. Deutschland, Frankreich, Italien und Dänemark sind deutlich weiter.

Damit auch in der Schweiz eine gewisse Grundimmunität erreicht wird, starten Bund und Kantone ab Montag eine nationale Impfwoche. In der grossen Halle des Zürcher Hauptbahnhofs etwa kann man sich beraten und auch impfen lassen. Und vom 12. auf den 13. November findet in den Zürcher Apotheken die «Lange Nacht der Impfung» statt.

Es ist also ein guter Zeitpunkt, um einen Blick auf die aktuelle Corona-Lage im Kanton Zürich zu werfen.