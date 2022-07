Neues Gratis-Sportangebot – Einmal durch die Strassen von Zürich-West golfen Einst getrauten sich nur ganz wilde Golfer, mitten in der Stadt zu spielen. Nun dürfen sich alle an Urban Golf versuchen. Das Spiel lässt einen die Umgebung neu betrachten. Emil Bischofberger

Abschlagplatz mit Aussicht: Bahn 3 des Urban-Golf-Parcours in Zürich-West startet auf der Gleisbogen-Brücke. Foto: Urs Jaudas

«Siehst du, so schwer ist das ja gar nicht!» Die ersten Schläge bestätigen uns in unserer Meinung. Auf dem Veloweg, der neben dem Prime Tower die Geleise entlang westwärts führt, haben wir, der Fotograf und der Journalist, unsere Bälle zum ersten Abschlag aufgeteet. So nennt es der Golfer, wenn er sein Bällchen auf einen kleinen Stift (dem Tee) platziert, damit der Schläger den Rasen nicht kaputt macht, wenn er das Bällchen mit voller Wucht in Richtung Loch pfeffert.